Najtrofejnija ekipa Lige prvakinja izgubila u prvoj utakmici četvrtfinala

U utorak navečr započela je četvrtfinalna faza Lige prvakinja, a nju su otvorile nogometašice Wolfsburga i Lyona. Bio je to veliki europski derbi u kojem je njemačka ekipa slavila s 1:0 protiv najtrofejnijeg kluba u povijesti.

Jedini gol na utakmici pao je u 14. minuti, a njega je postigla 29-godišnja Nizozemka Lineth Beerensteyn.

Igračice Lyona, koji je osvojio ukupno osam titlula europskog prvaka, pritiskale su do kraja, ali se Wolfsburg obranio i upisao minimalnu pobjedu od 1:0.

Tako će za tjedan dana u Francuskoj njemački klub braniti prednost stečenu na domaćem terenu.

U drugoj večernjoj utakmici Lige prvakinja susreću se Arsenal i Chelsea u londonskom derbiju na Emiratesu.