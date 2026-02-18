Mourinho: Rekao sam Viniciusu da je zabio čudesan gol, zašto ga slavi na takav način?

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Slavni Portugalac i trener Benfice José Mourinho kaže da ne razumije zašto Vinícius Júnior ima potrebu raditi takve stvari.

Postigao je Vinicus fantastičan pogodak protiv Benfice u Lisabonu, a onda je domaće navijače naljutio proslavom.

Mourinho je otkrio i što je poručio Brazilcu nakon incidenta.

POVEZANO Vinicius se oglasio nakon incidenta: ‘Moraju staviti majice preko usta da pokažu koliko su slabi’ Argentinac je Viniciusu rekao ovu riječ i zbog toga je nastao kaos?

“Rekao sam njegovom treneru da je Vini zabio golčinu koja nije s ovog svijeta i zašto mu onda treba da se onako glupira slaveći je? Onda sam rekao i Viniciusu: ‘Zabio si čudesan gol, zašto ga slaviš na taj način? Zašto ga ne slaviš kao Di Stefano, Pele, Eusebio… Zašto ne možeš slaviti gol sretan zbog toga što si veliki igrač?’ Ne shvaćam…”

“Kada se to događa na toliko stadiona, uvijek s istim igračem, onda tu nešto nije u redu“, rekao je José Mourinho.

Real Madrid pobijedio je u Lisabonu 1:0, a uzvrat je 25. veljače u Madridu.