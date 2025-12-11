Mourinho je na ovo čekao sedam i pol godina

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Čekao je priliku za 'osvetu' dugih sedam godina, šest mjeseci i 21 dan.

Jose Mourinho priredio je Antoniju Conteu večer za zaborav na Da Luzu i ostvario treću pobjedu u ovom ljutom rivalstvu započetom tijekom zajedničkih dana na Otoku. Dvojici taktičara zakletih discipliniranom, zatvorenom i odgovornom nogometu potom su se putevi razišli, a kada ih je sudbina ponovno spojila – postojao je samo jedan tim na terenu.

Golom i asistencijom Richarda Ríosa, Orlovi su upisali drugu uzastopnu pobjedu 2:0 u Ligi prvaka, nakon breaka u Amsterdamu, čime su se spektakularno vratili u igru za nokaut fazu. Podsjetimo, Mourinho i Benfica bili su predmet ruganja nakon što su u prva četiri kola osvojili ukupno nula bodova.

Sada, sa šest bodova na tablici od 32 kluba, nalaze se na prvom mjestu „ispod crte“ za plasman u osminu finala.

Međutim, moguće je da će se ispostaviti kako su „crveni“ iz Lisabona kasno „upalili“, jer ih u siječnju očekuju dva prava europska klasika – gostovanje kod Juventusa pa spektakl s Real Madridom kod kuće.

Prema preliminarnim procjenama, Mourinho će u te dvije utakmice morati osvojiti barem tri, možda i četiri boda kako bi prošao dalje.

A Napoli?

Nakon što ove srijede navečer u 6. kolu nisu stvorili priliku vrijednu spomena, aktualni prvaci Italije nalaze se u nešto boljoj poziciji od Benfice. S bodom više i 23. pozicijom na tablici, Napolitance očekuje gostovanje sjajnom Kopenhagenu, prije nego što dočekaju Chelsea na „Maradoni“.

Conte je bio menadžer Chelseaja kada se posljednji put sastao s Mourinhom, koji je tada vodio Manchester United. Bilo je to 19. svibnja 2018. na Wembleyju u finalu Liga kupa. Talijan je dobio taj dvoboj rezultatom 1:0 i poveo 4:1:2 u ovom rivalstvu dvojice trenera.