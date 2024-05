Modrić najavio finale Lige prvaka: ‘Ovo je sve samo ne normalno’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kapetan Vatrenih je najavio svoje šesto finale Lige prvaka.

Sve je spremno za veliki okršaj Real Madrida i Borussije Dortmund na Wembleyju u okviru velikog finala Lige prvaka.

Hrvatski veznjak Luka Modrić imat će priliku izjednačiti se po broju osvojenih titula Lige prvaka s Pacom Gentom, bivšim igračem Los Blancosa koji je bio dio trofejne generacije iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća, a povodom toga je dao intervju za američki TNT Sports:

“Nevjerojatan je osjećaj ponovno biti ovdje, šesti put za nekolicinu igrača. Mogućnost osvajanja šeste europske titule je nevjerojatna. Čini se normalnim, ali ovo je sve samo ne normalno.”

Otkrio je i pojedine tajne svoje nevjerojatne dugovječnosti:

“U mojem slučaju je to ljubav prema igri. Uživam u svakom danu i treningu. Svakodnevno naporno radim te se fizički i psihički jako dobro. Predan sam nogometu iz dana u dan i to me održalo na ovoj razini. Vjerujem da i dalje mogu igrati ovako.”

Osvrnuo se na odnos s mlađim zvijezdama Reala poput Viniciusa Juniora, Judea Bellinghama i drugih:

“Mi smo tu za njih, želimo im pomoći na svaki način, pomoći im kako se ponašati i igrati, iako oni znaju jer im klub usađuje pobjednički mentalitet. To smo pokazali više puta. Nije slučajnost da se povijest ponavlja. Dolazi nova generacija, a mi smo tu da bismo im pomogli, ali se i natjecali s njima. Moraš biti motiviran i pokazivati da se možeš boriti s njima. To je dobro za momčad.”

Posebne riječi hvale imao je baš na račun Bellinghama:

“Puno smo pričali. Svima je pokazao kakav je igrač i talent. Ono što me najviše iznenadilo s obzirom na to da ga nisam poznavao, već sam ga vidio kako igra i slušao o njemu, jesu njegov mentalitet i radna etika. Na svakom treningu i utakmici ide do kraja. Ima pobjednički mentalitet i to me najviše impresioniralo uz nogometne kvalitetne i nogometni IQ. Jako dobro razumije nogomet, ali spreman je i ući u duel kada je potrebno.”

Finale Lige prvaka igra se u subotu s početkom u 21 sat.