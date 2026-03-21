Mladi Hrvat debitirao za Bayern u Ligi prvaka, ali intervju nakon utakmice nije smio dati

Veliki talent Bayerna Filip Pavić ispisao je povijest kluba nakon što je debitirao za Bavarce u Ligi prvaka.
Sa 16 godina, jednim mjesecom i 27 dana postao je treći najmlađi igrač u povijesti elitnog europskog natjecanja.
Ipak, svoj veliki trenutak nije mogao odmah podijeliti s javnošću. Razlog je neobičan, ali vrlo jasan – prema njemačkom zakonu maloljetnici ne smiju raditi nakon 23 sata.
Budući da je Pavić iz svlačionice nakon utakmice protiv Atalante (4:1) izašao gotovo pola sata kasnije, nije smio stati pred kamere i dati izjavu jer bi se to smatralo radnom obvezom.
Mladi nogometaš ušao je u igru u 72. minuti, kada je zamijenio hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića.
Pavić je rođen u Njemačkoj i trenutačno nastupa za mlađe reprezentativne selekcije te zemlje. Roditelji su mu Hrvati, tako da ima pravo nastupa i za Vatrene, pa će biti zanimljivo vidjeti za koju reprezentaciju će se odlučiti u budućnosti.
