Mbappe novinaru: ‘Bez uvrede, ali to vam je loše pitanje’

Podijeli :

Jose Torres Photo Players Images Magara Press via Guliver

Čak sedam golova postignuto je u Pireju gdje je Real Madrid došao do pobjede 4:3 u 5. kolu Lige prvaka protiv Olympiaxosa.

Sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe. Mbappeu je za hattrick u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži hattrick u povijesti Lige prvaka.

Nakon utakmice Mbappe je otkrio razmišljanja novinarima. Dobio je pitanje novinara ovisi li Real o njemu.

“Ovisnost o Mbappeu? Bez uvrede, ali to vam je loše pitanje”, rekao je Mbappe pa dodao:

POVEZANO Nevjerojatna predstava Mbappea: S četiri gola prekinuo je loš niz Real Madrida

“Svaki igrač u momčadi ima svoj posao. Moj je da postižem golove. Bez doprinosa svih igrača nema pobjeda. Uopće ne razmišljam o onome što ste me pitali, to je tema koja je zanimljiva novinarima.”

Osvrnuo se i na krizu u Realu.

“Moramo zaštititi sebe, trenera i stožer. Želimo da navijači osjete kako smo zajedno i da guramo u istom smjeru. Brod može upasti u oluju, ali nitko neće skočiti s njega. Zajedno se trudimo osvojiti trofeje ove sezone.”