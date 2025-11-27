Mbappe novinaru: ‘Bez uvrede, ali to vam je loše pitanje’

Čak sedam golova postignuto je u Pireju gdje je Real Madrid došao do pobjede 4:3 u 5. kolu Lige prvaka protiv Olympiaxosa.
Sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe. Mbappeu je za hattrick u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži hattrick u povijesti Lige prvaka.
Nakon utakmice Mbappe je otkrio razmišljanja novinarima. Dobio je pitanje novinara ovisi li Real o njemu.
“Ovisnost o Mbappeu? Bez uvrede, ali to vam je loše pitanje”, rekao je Mbappe pa dodao:
“Svaki igrač u momčadi ima svoj posao. Moj je da postižem golove. Bez doprinosa svih igrača nema pobjeda. Uopće ne razmišljam o onome što ste me pitali, to je tema koja je zanimljiva novinarima.”
Osvrnuo se i na krizu u Realu.
“Moramo zaštititi sebe, trenera i stožer. Želimo da navijači osjete kako smo zajedno i da guramo u istom smjeru. Brod može upasti u oluju, ali nitko neće skočiti s njega. Zajedno se trudimo osvojiti trofeje ove sezone.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!