Mbappe je ekspresno srušio Olympiakos: Umalo je oborio Salahov rekord

(AP Photo/Thanassis Stavrakis)

U petom kolu Lige prvaka Real Madrid gostuje kod Olympiakosa, a tamo su Grci poveli s 1:0. Ipak, naljutilo je to Realovu "devetku" Kyliana Mbappea koji je od 22. do 29. minute postigao tri gola te je tako došao do hat-tricka. Razmak između prvog i trećeg gola iznosio je šest minuta i 42 sekunde i tako je umalo srušio rekord.

Naime, smjestio se na drugo mjesto po brzini hat-tricka, a jedini ispred njega je Mohamed Salah koji je 2022. godine protiv Rangersa hat-trick postigao u razmaku od šest minuta i 13 sekunda.