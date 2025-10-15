Lyon lakoćom upisao drugu pobjedu, Wolfsburg slavio golom u 98. minuti

Podijeli :

(AP Photo/Alessandra Tarantino)

U srijedu navečer započelo je drugo kolo Lige prvakinja. U ranijem terminu igrala su dva "vučja" kluba. Francuski Lyon dočekao je slabašni St. Polten dok je njemački Wolfsburg gostovao kod norveške Valerenge. Oba "vučja" kluba upisala s pobjede. Lyon je lakoćom slavio s 3:0 dok je Wolfsburg u 98. minuti došao do pobjede od 2:1 protiv Norvežanki.

Igračice Lyona su više od pola prvog poluvremena lomile otpor gostujuće ekipe da bi vrata napokon otključale u 28. minuti. Tada je Jule Brand zabila za vodstvo francuske momčadi.

Drugi put su igračice St. Poltena loptu morale vaditi iz svoje mreže na samom kraju poluvremena. Tada je nekadašnja osvajačica Zlatne lopte Ada Hegerberg zabila za 2:0 Lyona na poluvremenu.

Početkom drugog dijela Lyon je povećao prednost. Ovaj put je zabila 18-godišnja Lily Yohannes koja je tako zabila svoj premijerni gol u Ligi prvakinja. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Lyon je slavio s 3:0.

U drugom susretu dana očekivala se pobjeda Wolfsburga, no Valerenga se pokazala kao tvrd orah. Njemačka momčad dominirala je, a do vodstva je nakon puno muke došla u 57. minuti golom Lineth Beerensteyn.

Međutim, to vodstvo trajalo je samo dvije minute jer je Sara Horte u 59. pogodila za 1:1. Do kraja utakmice pao je još jedan pogodak i to doslovno u posljednjoj sekundi. U 98. minuti je Wolfsburg dobio kazneni udarac koji je realizirala Janina Minge za pobjedu 2:1.

Tako su došli do 6 bodova, koliko ima i Lyon, no njemačka momčad ima bolju gol-razliku pa je trenutačno prva u Ligi prvakinja.