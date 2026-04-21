Luis Figo: Volio bih da Atletico Madrid osvoji Ligu prvaka, u Realu se traže žrtveni jarci

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Osvrnuo se na trenutačno stanje u Real Madridu.

Portugalska nogometna legenda Luis Figo kao ambasador Laureusa, priznao je da u Ligi prvaka navija za gradskog rivala Atletico Madrid.

Osvrnuo se i na turbulentnu sezonu Kraljevskog kluba.

“Svi znaju kakvu je godinu Real Madrid imao. Kada mijenjate trenere, momčad postaje nestabilna i uvijek se traže žrtveni jarci”, kaže Figo.

Figo se priklonio Realovom gradskom suparniku u Ligi prvaka.

“Od preostalih momčadi, volio bih da Atletico Madrid osvoji naslov – pogotovo zbog njihovih bolnih poraza u finalima i zbog prijateljstva s Miguelom Ángelom Gilom i Enriqueom Cerezom”, izjavio je Figo.

Komentirao je glasine da Bayernov Michael Olise dolazi u Real.

“Olise je bio pravo otkriće za navijače. Igra u jednom od elitnih europskih klubova i neće ga biti lako dovesti. Bio je ključno pojačanje za Bayern i ondje je odradio sjajan posao”, istaknuo je Figo.

Za kraj je prokomentirao i Josea Mourinha.

“On mi je prijatelj. Poznajem ga u mnogim ulogama: kao prevoditelja Bobbyja Robsona, pomoćnika Van Gaala i glavnog trenera Intera. Njegova kvaliteta, filozofija i iskustvo znače da će uvijek biti pojačanje za bilo koji klub.”