Ludo polufinale Lige prvaka: Arsenal gubio od Lyona pa s dva komična gola došao do pobjede

U drugom polufinalu Lige prvaka za žene Arsenal je na Emiratesu preokretom protiv Lyona stigao do pobjede od 2:1.

Iako je Arsenal bolje otvorio utakmice, gosti iz Lyona su došli do vodstva golom Jule Brand u 18. minuti. Nakon toga je i dalje inicijativu imao Arsenal, ali do gola nisu došli sve do 58. minute.

Tada je nakon jednog slobodnog udarca loše reagirala vratarka Lyona te je u stilu Scotta Carsona protiv Hrvatske 2007. godine propustila loptu iza svojih leđa, a na kraju je u svoju mrežu loptu poslala Ingrid Syrstad Engen.

Domaće igračice su potpuni preokret ostvarile u 83. minuti kada je Olivia Smith iskoristila grešku obrane Lyona te je loptu poslala u praznu mrežu za 2:1 pobjedu londonske ekipe.

Podsjećamo, i prošle godine su ove dvije ekipe igrale u polufinalu Lige prvakinja, a tada je s ukupnih 5:3 Arsenal izborio finale protiv Barcelone. Nakon ovog susreta moguća je repriza finala iz prošle sezone jer je Barcelona na gostovanju ostala 1:1 s Bayern Munchenom pa će na Camp Nouu tražiti plasman u novo finale.

Prošle godine Arsenal je u lisabonskom finalu s 1:0 slavio protiv katalonske ekipe.