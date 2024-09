Lončarević za SK: Jakirovića ne bih dirao, ali se bojim za naš nogomet

Podijeli :

Na Allianz Areni dogodila se bolna i strašna katastrofa. Ona rezultatska u kojoj je Dinamo teško stradao i upisao najteži poraz svih vremena. Za nadati se da će što prije biti zaboravljen jer nikada nije primio devet golova u Europi, ali kaže se da za sve postoji prvi put.

Ilija Lončarević je u dva navrata bio trener Dinama, a za Sport Klub komentirao je debakl zagrebačkog sastava.

“Ovo je bilo neočekivano, a poraz je bio visok te će sigurno ostaviti posljedice na hrvatski nogomet. Pogotovo na Dinamo i nije mi baš drago da se to dogodilo, ali takav je život i nogomet. Ovakav šok nije dobar, ali može biti dobro ako svi izvuku nekakve pouke i shvate da to ne ide baš tako. Morat će se okrenuti na neke realne postavke nogometne igre i sporta.”

Navijači Dinama su dosta burno reagirali nakon ovog poraza te prozvali igrače i trenera. Mislite li da Jakirović treba otići?

“Ne mislim da trener treba otići. Ako ljudi u klubu nisu mogli znati da se ovako nešto može dogoditi, nema razloga da se lomi preko koljena. Trener sigurno nije kriv za ovo što se dogodilo. To je posljedica naše nogometne povijesti i našeg gledanja na nogomet općenito. Mi smo daleko od realnosti te na čelu sa vama komentatorima i novinarima pokušavamo biti što dalje od toga da bi se zadovoljile dnevne potrebe. To je osnova svega i cijelo vrijeme se borimo s tim, a momčadima i trenerima samo otežavamo te ih držimo u uvjerenju da su bolji i sposobniji nego što zapravo jesu. Isto tako držimo ih u uvjerenju da na nekritički način, odnosno komentarima zapravo rade jako dobro. To je sve posljedica toga.”

Dinamo je u zadnje tri utakmice (Rijeka, Hajduk, Bayern) doživio remi i dva poraza. Nalazi li se trenutačno u krizi rezultata?

“To se uvijek tako postavlja, a kriza će prestati sa pobjedom. To uopće neće biti problem ako bude pobjeda i opet će sve doći na svoje. Nogomet se ne živi od jučer, nego od sutra. To je uvijek tako u sportu i treba ići dalje.”

Nakon Bayerna slijede Slaven Belupo i Lokomotiva u prvenstvu te Banjole u Kupu. Nudi se prilika za rezultatski oporavak, odnosno da se Dinamo stabilizira.

“Neće biti baš lako doći do dvije pobjede u prvenstvu. Dinamo je pretrpio klasičan nokaut, koji zahtijeva oporavak. Vidjet će se koliko dugo će trajati. Ovi porazi sigurno su donijeli nered u glavama igrača te momčadi. To je bilo teško izbjeći s obzirom da je derbi od Hajduka izgubljen i da je doživljen težak udarac od Bayerna. Ostavit će posljedice, ali ima vremena do sljedeće utakmice. Ako su igrači pravi, oporavit će se i ići dalje. Ako dobiju iduće dvije utakmice u HNL-u i prođu u Kupu, to bi bila jedna stabilizacija koja bi dobro došla prije Monaca.”

Je li vas iznenadio pad Dinama u poretku HNL-a nakon poraza u derbiju od Hajduka (sa pozicije lidera na treće mjesto)?

“Ako je Dinamo izgubio, onda može pasti. Ako se gledaju bodovi i ako se izgubi od Hajduka, onda je Hajduk prvi i Dinamo može pasti na treće mjesto. To nema nikakve veze jer je prvenstvo tek počelo. Dinamo mora osvojiti prvo mjesto i treba voditi računa da u jesenskom dijelu nema veliki zaostatak. Ne mora biti prvi, ali da bude tu negdje i da na proljeće napravi svoj iskorak kao prošle sezone.”

Kako vam se čini ovosezonski HNL u kojem je dosada odigrano šest rundi?

“To je sada teško reći. Po nekakvim tržišnim zakonima, kojima pripadamo i o kojima ovisimo naša liga bit će sve slabija. Klubovi su nam financijski nemoćni osim Dinama. Nemoćni u smislu da se značajno pojačaju sa igračima, koji će donijeti kvalitetu. To se odnosi na vezne igrače i napadače. Tko god nije u stanju tako nešto napraviti ili slučajno doći do toga da iz svoje škole i čak prostora u kojima igrač nije skautiran od strane velikih europskih klubova pa da dođe kod nas te poput Miereza napravi iskorak od dvije godine, mislim da liga ne može biti bolja jer naši uvjeti rada su i dalje isti. Mi nemamo dobre stadione niti terene za treninge. Ne znam što bi mogli očekivati da će biti bolje. Da očekujemo kako će biti bolje je želja, a stvarnost je sasvim nešto drugo.”