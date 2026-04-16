Liverpool potvrdio tešku ozljedu Ekitikea, propušta Svjetsko prvenstvo

AP Photo/Jon Super via Guliver

Dan nakon utakmice između Liverpoola i PSG-a objavljeno je da Hugo Ekitike ima rupturu Ahilove tetive desne noge. U četvrtak se oglasio i Liverpool.

Liverpool se nije oglašavao dok nisu obavljeni svi potrebni pregledi, ali vijest nije ništa bolja od one koja se u srijedu pojavila u javnosti.

Hugo Ekitike ima puknuće Ahilove tetive desne noge, potvrdili su pregledi i CT snimka, priopćili su iz Liverpoola.

„Ekitike će zbog toga biti izvan terena u preostalim tjednima klupske sezone, a neće moći igrati ni na Svjetskom prvenstvu“, dodaje se u priopćenju kluba s Anfielda.

Iz kluba navode da će nove informacije o oporavku biti objavljene u odgovarajuće vrijeme, kao i da igrač ima punu podršku svih u klubu. Na društvenim mrežama Liverpool je objavio Ekitikeovu fotografiju uz poruku:

„Svi smo uz tebe, Hugo.“

Ekitikea na terenu sigurno neće biti do siječnja 2027. godine.