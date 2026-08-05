Litavci nižu hvalospjeve Dinamu: ‘Kauno nije dorastao hrvatskim divovima’

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Damir Krajač CROPIX

Nogometaši Dinama u prvoj su utakmici trećeg pretkola Lige prvaka na Maksimiru deklasirali Kauno Žalgiris s uvjerljivih 5:0. Iako momčadi očekuje uzvrat u Litvi, zagrebački klub praktički je već osigurao prolaz u play-off, gdje ga čeka norveški Viking.

Nakon bolnog poraza, litavski mediji nisu štedjeli vlastitog prvaka, a reakcije na uvjerljivo izdanje Modrih bile su više nego jasne.

Kovačević nahvalio igrača koji je ostao bez gola: ‘Bio je dobar u svemu drugom’ Vratar Kauna nakon ‘petarde’ u Maksimiru: ‘Skoro sam se onesvijestio’ Sopić: Svjestan sam svoje ekipe. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta

Tako portal LNK ističe razliku u kvaliteti dviju momčadi: “Kauno Žalgiris nije dorastao hrvatskim divovima. Momčad Željka Sopića nije uspjela napraviti senzaciju. Nije ni pravo zaprijetila golu Dinama.”

Litavski portal Delfi navodi kako je zagrebački klub ugasio sve nade njihova predstavnika u elitnom natjecanju: “Dinamo je besramno pokopao snove Kauno Žalgirisa u Ligi prvaka.”

Slične dojmove prenosi i portal televizije TV3, naglašavajući nemoć litavskog prvaka pred zagrebačkom publikom:

“Dinamo je pregazio prvake Litve i nanio im bolan poraz u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu.”

Ugledni Sportas izašao se s naslovom “Kauno Žalgiris nije imao nade u gostima protiv zagrebačkog Dinama”, televizija LRT piše da se “Kauno mučio i nije imao šanse protiv Dinama.”