Lille šokirao Modrića i Real, Aston Villa iznenadila Bayern u derbiju večeri

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Nogometaši Lillea i Aston Ville priredili su velika iznenađenja u susretima 2. kola Lige prvaka porazivši aktualnog europskog prvaka Real Madrida i Bayern Munchen sa po 1-0.

Aktualni europski prvak Real Madrid pretrpio je prvi poraz u posljednjih 36 utakmica u svim natjecanjima nakon što je u susretu 2. kola izgubio od Lillea.

Premda je “Kraljevski klub” dominirao, presudio je pogodak Jonathana Davida iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

Prvi je zaprijetio “Kraljevski klub”, u 6. minuti je Vinicius Junior imao lijepu prililu, ali je slabo pucao. U još boljoj situaciji našao se Endrick u 19. minuti, no domaći vratar Lucas Chevalier je odlično reagirao. Lille je uzvratio u 26. minuti, Jonathan David je nakon ubačaja pucao glavom no Andrij Lunin je obranio, lopta se odbila do napadača Lille koji je ponovo pucao, no Lunin je uz pomoć vratnice još jednom spasio Realova vrata.

No, niti Lunin nije mogao ništa u sudačkoj nadoknadi. Eduardo Camavinga je igrao rukom u kaznenom prostoru, ali sudac Maurizio Mariani nije reagirao. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe pogledao je snimklu i promijenio odluku. David je bio siguran pogodivši za 1-0.

U nastavku susreta Real je pritiskao, no Lucas Chevalier je branio sjajno. Luka Modrić je za Real igrao od 57. minute.

U 3. kolu Real 22. listopada dočekuje Borussiju Dortmund, dok će Lille dan kasnije gostovati kod Atletico Madrida koji je večeras teško stradao u Lisabonu kod Benfice.

Iznenađenje je priredila i Aston Villa porazivši Bayern Munchen sa 1-0. Gol odluke zabio je Jhon Duran u 79. minuti.

Bavarci su dominirali, međutim nisu uspjeli probiti sjajnog argentinskog vratara Emiliana Martinezta. Pogodak odluke stigao je u 79. minuti. Pau Torres je uputio dugačku loptu do Durana koji je iskoristio neopreznost Manuela Neuera koji je izašao sa svojih vratiju i pogodio za 1-0. Josip Stanišić zbog ozljede nije konkurirao za sastav njemačkog velikana.

Bavarce u 3. kolu čeka gostovanje kod Barcelone, Aston Villa ponovo igra kod kuće protiv Bologne.

Liverpool je slavio protiv Bologne sa 2-0 upisavši i drugu pobjedu.

Bologna je prva zaprijetila i odmah zabila. U devetoj minuti Thijs Dallinga je svladao Alissona, no pogodak je poništen zbog zaleđa. Samo dvije minute kasnije “Redsi” su poveli. Mohamed Salah je ubacio u kazneni prostor, a Alexis Mac Allister pogodio za 1-0.

Do kraja poluvremena Bologna je imala nekoliko lijepih prilika za izjednačenje. U 32. minuti je Dan Ndoye je pogodio vratnicu, a dvije minute kasnije odlično je pucao Urbanski, ali je Alisson bio spreman.

Liverpool je pobjedu potvrdio u 75. minuti golom Mohameda Salaha. Nikola Moro je odigrao cijeli susret za goste, dok Martin Erlić nije nastupio.

Juventus je u Njemačkoj u sjajnoj utakmici pobijedio RB Leipzig sa 3-2, premda je gubio sa 0-1 i 1-2.

Domaćin je poveo u 30. minuti. Bila je to sjajna kontra domaćina. Lois Openda je povukao uposlivši Benjamina Šeška koji je odlično primirio loptu i potpom je zakucao pod gredu. Izjednačio je Dušan Vlahović u 50. minuti. Samo četiri minute kasnije njemački sastav su centimetri dijelili od nove prednosti, Openda je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši vratnicu.

Juventus je u 58. minuti ostao s igračem manje nakon što je vratar Michele Di Gregorio igrao rukom izvan kaznenog prostora. Slobodan udarac je izveo Openda, lopta je pogodila u ruku Bremera, a sudac nakon asistencije VAR-a pokazao na jedanaesterac kojeg je realizirao Šeško. Juve se vratio samo četiri minute kasnije, Vlahović je svojim drugim golom sjajno zabio za 2-2.

Openda je u 70. minuti i drugi put na utakmici pogodio vratnicu, a trenutak odluke dogodio se u 83. minuti kada je Francisco Conceicao prošao dva igrača u obrani domaćin i lijepo plasirao za 3-2.

Benfica je u Lisabonu deklasirala Atletico Madrid sa 4-0.

Kerem Akturtoglu je u 13. minuti doveo portugalski sastav u vodstvo. Početkom nastavaka Benfica je povećala prednost. Conor Gallagher je oborio Vangelisa Pavlidisa, sudac je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku, a Angel Di Maria pogodio za 2-0.

Fantastičnu predstavu portugalskg kluba nastavio je Alexander Bah pogodivši nakon kornera u 75. minuti za 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Orkun Kokcu iz kaznenog udarca u 84. minuti.

Belgijski Club Brugge je na gostovanju porazio Sturm sa 1-0.

Gostima je tri boda donio Christos Tzolis sjajno pogodivši u 23. minuti iskosa s ruba kaznenog prostora. Lovro Zvonarek je igrao za Sturm od 82. minute.