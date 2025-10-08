Liga prvakinja: Realovke ‘brojale do šest’ protiv Rome, Chelsea neočekivano prosuo bodove u Nizozemskoj

Podijeli :

Drugi dan Lige prvakinja u ranijem terminu donio je dva okršaja. U Madridu je Real dočekao igračice Rome dok je u Nizozemskoj Twente ugostio londonski Chelsea. U oba susreta postojao je jasan favorit, ali na kraju je samo jedan upisao pobjedu. Bio je to Real čije su igračice slavile sa 6:2. U drugoj utakmici Chelsea je neočekivano odigrao 1:1 s Twenteom.

Prvo poluvrijeme Reala i Rome donijelo je čak pet golova, a čak tri su pala do polovice prvog dijela. U šestoj minuti Mađriđanke je u vodstvo donijela Alba Redondo da bi 10 minuta kasnije Roma izjednačila preko Evelyne Viens. Real je ponovno poveo u 23. preko Caroline Weir, ali ni tu golijada nije stala. Roma je poravnala u 35. golom Emilie Havi da bi tri minute prije predaha Redondo zabila za novo vodstvo Reala od 3:2. S tim rezultatom se i otišlo na predah.

U prvih 15 minuta drugog poluvremena Real se pogocima Maelle Lakrar i Weir odvojio na 5:2 te povratka za Romu više nije bilo. U 73. minuti pao je i šesti pogodak za Real. Ovaj put je mrežu Rome zatresla Eva Navarro.

U drugoj utakmici je aktualni prvak engleske Super lige bio veliki favorit. Na gostovanju kod Twentea očekivala se uvjerljiva pobjeda Chelseaja, ali nakon prvog dijela nije bilo pogodaka. Mreže su mirovale sve do 63. minute kada Nizozemke neočekivano dolaze do vodstva pogotkom Danique van Ginkel. Ipak, njihova sreća nije predugo trajala. Samo osam minuta kasnije Chelsea je dobio kazneni udarac koji je u pogodak pretvorila Sandy Baltimore.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka te je Twente došao do velikog boda dok će igračice Chelseaja ipak žaliti za propuštenim bodovima.