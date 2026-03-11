Liga prvaka: Klasik u Madridu koji nam nikad ne dosadi

Podijeli :

(AP Photo/Lalo R. Villar) via Guliver Image

Super srijeda je pred nama što se tiče osmine finala najuvaženijeg nogometnog klupskog natjecanja

Bayer Leverkusen će od 18:45 na BayAreni ugostiti Arsenal. Njemačka momčad do ove je faze stigla kroz play-off protiv Olympiacosa, dok je Arsenal briljirao u ligaškoj fazi s osam pobjeda u osam utakmica. Momčad Mikela Artete u susret ulazi u boljoj formi i s vrlo moćnim napadom predvođenim Gyökeresom, Sakom i Martinellijem, zbog čega Englezi u Njemačku dolaze kao blagi favoriti.

U večernjem terminu od 21 sat igraju se tri susreta. Bodø/Glimt na svom Aspmyra stadionu dočekuje Sporting. Norveški prvak već je priredio iznenađenje izbacivši Inter, dok portugalska momčad u dvoboj ulazi kao favorit i s nizom od 12 utakmica bez poraza. Zbog napadačkog stila obje momčadi očekuje se otvorena i vrlo dinamična utakmica.

U Parizu će PSG ugostiti Chelsea. Aktualni europski prvak ima problema u obrani jer je u posljednje tri utakmice primio čak deset pogodaka, dok londonska momčad dolazi ohrabrena dobrim nizom rezultata i učinkovitom napadačkom linijom. Ipak, domaći teren i individualna kvaliteta PSG-a daju Parižanima malu prednost.

Najveći derbi večeri igra se na Santiagu Bernabéuu, gdje Real Madrid dočekuje Manchester City. Riječ je o novom poglavlju velikog europskog rivalstva, a Real u utakmicu ulazi oslabljen zbog izostanka nekoliko važnih igrača. City je u dobroj formi i mnogi mu daju blagu prednost, iako madridska tradicija u Ligi prvaka uvijek čini ovaj dvoboj potpuno otvorenim.