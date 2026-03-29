Liga prvaka igrat će se u mjestu koje ima tek 1500 stanovnika

Photo JoexMillerx via Guliver

Mjällby AIF, prvak Švedske za 2025. godinu, dobio je dozvolu od Uefe da igra europske utakmice na svom stadionu Strandvallen. Riječ je o klubu iz sela koje ima oko 1500 stanovnika.

Klub će ovog ljeta krenuti od drugog pretkola Lige prvaka, a nakon duljeg razdoblja neizvjesnosti potvrđeno je da će prve dvije ili tri kvalifikacijske utakmice igrati pred svojim navijačima. Međutim, ako nastave prolaziti dalje, morat će se preseliti u Helsingborg.

“Ovo je velika i vrlo emotivna vijest koja puno znači za Mjällby. Činjenica da možemo igrati naše prve europske utakmice ikada na Strandvallenu nevjerojatno je važna, kako za klub, tako i za cijelo područje“, rekao je direktor kluba Jakob Lenartson te dodao:

“Ovo je rezultat napornog rada naše organizacije i zaista dobre suradnje sa Švedskim nogometnim savezom, Uefom i općinom Sölvesborg.“

Mjällby će odigrati dvije ili tri kvalifikacijske utakmice na svom stadionu, ovisno o uspjehu. Međutim, ako klub dođe do play-offa Lige prvaka, zahtjevi Uefe postaju stroži. U tom slučaju domaća utakmica morat će se igrati na Olympia Stadium u Helsingborgu.

Isto pravilo vrijedi i ako Mjällby izbori mjesto u ligaškoj fazi bilo kojeg od triju europskih natjecanja, za što im je potrebna samo jedna ukupna pobjeda kako bi osigurali barem Konferencijsku ligu.

“Izuzetno smo zahvalni na suradnji s Helsingborgom. Zajedno smo pronašli rješenje koje odgovara svim stranama“, rekao je Lenartson.

Za europske utakmice na Strandvallenu kapacitet će biti ograničen na najviše 3.500 gledatelja. Mjällby je postao prvak osvojivši 75 od mogućih 90 bodova, što je rekord u švedskoj ligi.