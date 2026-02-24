Leko u Madridu lovi prolaz u osminu finala Lige prvaka, Sučićev Inter traži spas od ‘blamaže’

U utorak navečer nastavlja se šesnaestina finala Lige prvaka.
Već od 18 sati i 45 minuta počinje prvi uzvratni ogled, a u njemu će sudjelovati Atletico Madrid i Club Brugge koji vodi hrvatski trener Ivan Leko. Taj susret je prije šest dana završio 3:3 iako su Madriđani vodili 2:0 i 3:2. Spas belgijskoj momčadi donio je Christos Tzolis u 89. minuti.
U večernjem terminu ponovno će se igrati tri utakmice, a ona između Newcastlea i Qarabaga bit će najmanje uzbudljiva jer su Svrake na gostovanju u Azerbajdžanu slavile s visokih 6:1.
Nešto uzbudljivije moglo bi biti na utakmici Bayer Leverkusena i Olympiakosa gdje su Nijemci u prvom susretu u Grčkoj slavili s 2:0.
No, najviše pažnje bit će usmjereno na Inter Milan i Bodo/Glimt. Norvežani su prije šest dana senzacionalno slavili s 3:1 te su napravili važan korak prema povijesnom uspjehu u Ligi prvaka. Ipak, Inter Milan je lanjski finalist Lige prvaka i sigurno mogu nadoknaditi dva gola zaostatka protiv ekipe koja ipak najbolje rezultate ostvaruje na domaćem terenu.
U srijedu se igraju uzvratne utakmice Atalante i Borussije Dortmund (0:2), Juventusa i Galatasaraya (2:5), PSG-a i Monaca (3:2) te Real Madrida i Benfice (1:0).
U 18 sati i 45 minuta odigrat će se “hrvatski derbi” (Mario Pašalić vs Niko Kovač) u Bergamu dok će sve ostale utakmice početi u 21 sat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!