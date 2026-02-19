Leko nakon lude utakmice protiv Atletica: ‘Malo sam i tužan jer smo mogli pobijediti’

Podijeli :

Jan De Meuleneir via Guliver

Dramatičnu su prvu utakmicu doigravanja za odlazak u osminu finala ovosezonske nogometne Lige prvaka odigrali Club Brugge i madridski Atletico koja je završila bez pobjednika 3:3.

Club Brugge, momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Leko, je zaostajala i 0:2 i 2:3, ali je do kraja ipak izbjegla poraz i s nadom odlazi na uzvrat u Madrid idući tjedan.

Već u osmoj minuti Atletico je poveo u Bruggeu nakon što je dosuđen jedanaesterac za goste, a Alvarez je bio siguran realizator. Do kraja poluvremena odlučnija i bolja je bila domaća momčad, ali neke šanse su igrači Club Bruggea promašili, a neke je zaustavio vratar Atletica Oblak.

Nakon svega toga uslijedio je šok na drugoj strani, a u nadoknadi prvog dijela Lookman, nedavno pojačanje Atletica, je bio strijelac za 2-0. Club Brugge nije zbog toga bio slomljen već je još žustrije otvorio drugo poluvrijeme i vrlo brzo došao do izjednačenja. Za 1:2 je prvo pogodio Onyedika u 52. minuti, dok je u 60. na 2:2 izjednačio Tresoldi pogodivši iz blizine.

Nesretno je potom Club Brugge ponovno upao u zaostatak. U 79. minuti je Ordonez reagirao ispred Sorlotha, ali je nespretno zahvatio loptu i pogodio vlastitu mrežu za novo vodstvo Atletica 3:2. Ipak, smogao je domaći sastav novu snagu te je došao do novog izjednačenja. Za konačnih 3:3 je zabio Tzolis u 89. minuti.

Hrvatski trener Ivan Leko otkrio je razmišljanja nakon ove lude utakmice.

“Prvi osjećaj koji imam je osjećaj sreće i ponosa na igrače, sve igrače i kemiju koju smo imali na terenu u teškoj utakmici. Loše je započela za nas, najstrožom kaznom odmah na početku utakmice, a drugi smo gol primili u zadnjim sekundama prvog dijela. Nije se lako vratiti protiv Atletica, ali vratili smo se”, rekao je i dodao:

“Zaslužili smo vratiti se, igrali smo dobro, stvarali šanse, naša energija, presing i obrana bili su dobri, a onda smo nesretno pali u zaostatak 2:3. Još smo se jednom uspjeli vratiti i otud sreća i ponos. S druge strane sam malo i tužan jer smo nakon ovakve utakmice mogli i pobijediti.”

“Vratili smo se u utakmicu jer smo vjerovali i riskirali. S time da bih rekao da smo i u prvom poluvremenu igrali dobro. Nismo zaslužili 0:2 na poluvremenu, bila su to dva sretna gola za njih. Nastavili smo s još više energije i rizika, a kad si hrabar, stiže i nagrada. Ovo je bilo zasluženih 3:3”, zaključio je Leko.