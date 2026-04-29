Legendarni Henry otkrio zašto je utakmica PSG-a i Bayerna bila drugačija od svega što smo gledali

I dan nakon utakmice dojmovi se ne smiruju. Mnogi analiziraju obrambene pogreške, dok drugi u prvi plan stavljaju napadačku hrabrost obje momčadi.

Henry je jasno dao do znanja kojoj skupini pripada. Za njega ključ cijele priče leži u jednom pojmu – riziku.

„Pričali smo o tome kako danas gledamo mnogo momčadi koje ne preuzimaju rizik. Krilni igrači koji ne driblaju, igrači koji više razmišljaju o tome da ne izgube nego da dobiju utakmicu. No, sinoć smo vidjeli puno situacija u kojima se riskiralo“, rekao je Thierry Henry,

PSG i Bayern su, barem na jednu večer, podsjetili kako izgleda kada se igra bez kočnica.

Henry je dodatno naglasio koliko je ova utakmica bila neobična čak i u kontekstu velikih europskih dvoboja.

„Naravno, analizirat će se primljeni golovi, ali ja sam uživao i mislim da su i gledatelji kod kuće. Bilo je ludo, rezultat kakav se obično viđa u dvije utakmice, a ne u jednoj“, dodao je.

Upravo ta činjenica dodatno naglašava veličinu onoga što smo vidjeli u Parizu. Devet pogodaka u jednoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka rijetko se viđa. Još rjeđe se viđa način na koji su postignuti – bez straha, bez kalkulacija i s jasnom željom da se ide po pobjedu.

Zbog toga ovaj dvoboj već sada ima posebno mjesto u povijesti natjecanja.