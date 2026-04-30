Legenda Arsenala: Ponašanje Simeonea je iritantno

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Diego Simeone bio je jedna od glavnih tema nakon utakmice Atletica i Arsenala.

Trener madridskog Atletica vrlo strastveno vodi svoju momčad, što nije ništa čudno, a to su prokomentirale i legende engleskog nogometa. Dok Steven Gerrard brani strastvene ispade, Martin Keown smatra da takvo ponašanje iritira i odvraća pažnju od same igre.

“Meni se to sviđa. Mislim da to hrani i navijače i igrače”, izjavio je Gerrard.

“To pokazuje da ste potpuno u utakmici, da vam je stalo i da se borite za svoje igrače.”

Naglasio je kako u tome ne vidi ništa loše, “osim ako ne pretjerujete i ne vrijeđate suce”, dok je legenda Arsenala Keown imala suprotno mišljenje:

“Mislim da je to iritantno. Smatram da se takve stvari mogu rješavati unutar svlačionice. Ne želim to gledati. Mislim da je to svojevrsna sporedna predstava.”

Kao primjer smirenijeg pristupa naveo je svog bivšeg trenera Arsenea Wengera.