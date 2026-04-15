Kraj sna o Svjetskom prvenstvu: Evo kakvo je stanje sa zvijezdom Liverpoola

Francuski napadač Hugo Ekitike propustit će svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi nakon što mu je u utorak u utakmici Lige prvaka između Liverpoola i PSG-a pukla Ahilova tetiva, pišu u srijedu francuski listovi Le Parisien i L'Equipe.

Ekitike (23) je iznesen na nosilima na Anfieldu gdje je Liverpool izgubio od PSG-a 0:2 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a prije toga je liječnicima koji su mu pružali pomoć pokazivao na Ahilovu tetivu .

Francuski nogometni savez (FFF) nije bio odmah dostupan za komentar.

Ekitike je zabio 17 golova u svim natjecanjima ove sezone otkako ga je Liverpool doveo iz Eintrachta Frankfurt za 69 milijuna funti (93,58 milijuna dolara) u srpnju.

Svjetsko prvenstvo održava se u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.