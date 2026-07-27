Kovačević prelomio: Ovo je vjerojatni sastav Dinama za uzvrat s Thunom

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra uzvrat 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog Thuna.
Dinamo je u Švicarskoj remizirao 1:1 s Thunom.
Iako se posljednjih dana nagađalo da bi Mario Kovačević mogao posegnuti za određenim promjenama u početnoj postavi, Sportske novosti pišu da trener Dinama zasad ne planira mijenjati momčad koja je započela prvi susret.
Tako da bi sastav Dinama trebao izgledati ovako:
Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Oršić.
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