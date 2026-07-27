Kovačević prelomio: Ovo je vjerojatni sastav Dinama za uzvrat s Thunom

Podijeli :

Stanusicx via Guliver Image

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra uzvrat 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog Thuna.

Dinamo je u Švicarskoj remizirao 1:1 s Thunom.

POVEZANO Prevljak će uskoro biti predstavljen kao novi igrač Dinama, evo kada bi mogao debitirati

Iako se posljednjih dana nagađalo da bi Mario Kovačević mogao posegnuti za određenim promjenama u početnoj postavi, Sportske novosti pišu da trener Dinama zasad ne planira mijenjati momčad koja je započela prvi susret.

Tako da bi sastav Dinama trebao izgledati ovako:

Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Oršić.