Kovačević nahvalio igrača koji je ostao bez gola: ‘Bio je dobar u svemu drugom’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nakon što je Dinamo na Maksimiru deklasirao litavski Kauno Žalgiris s 5:0 u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, trener Modrih Mario Kovačević iznio je svoje dojmove o nastupu momčadi.

Strateg Dinama na konferenciji poslije susreta istaknuo je veliko zadovoljstvo time što se pet različitih igrača upisalo u strijelce, a posebno je pohvalio i Diona Drenu Belju, koji je sinoć ostao bez zabijenog pogotka.

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“Dobro smo pripremili utakmicu, znali smo da će suparnik biti u bloku, ali do prvog pogotka nije nam bilo lako. Nije lako kad se suparnik dobro i organizirano brani, morate ga ‘probiti’ sa šutom ili dobrom akcijom. Uspjeli smo u tome, vrlo brzo smo zabili i novi gol. U drugom poluvremenu smo tražili i treći pogodak… Na kraju sam zadovoljan i s igrom i s rezultatom. Suparnik je pogodio gredu, imao je tu jednu situaciju, a sve ostalo bilo je na našoj strani”, rekao je Kovačević i istaknuo:

“Postigli smo pet pogodaka uz pet različitih strijelaca. Među strijelcima ovaj put nije bio Dion Drena Beljo, ali svakako ga moram pohvaliti jer je doista bio dobar u svemu drugom što je radio na terenu. Pred nama je tjedan dana u kojima se u miru možemo pripremiti za uzvrat. Nakon toga nam slijede utakmice svaka tri, četiri dana.”

Na pitanje hoće li u uzvratnoj utakmici priliku dobiti igrači s manjom minutažom s obzirom na veliku prednost, Kovačević odgovara:

“I sami ste vidjeli da smo u ove četiri utakmice pružili priliku gotovo svim igračima, čak imaju i podjednaku minutažu. Tako ćemo i nastaviti u ovom gustom rasporedu koji nam uskoro slijedi. Sve su to dobri i kvalitetni igrači. Ali idemo na uzvrat u Litvu ozbiljni, sa željom za novom pobjedom.”

O potencijalnom okršaju protiv norveškog Vikinga u play-offu još ne želi detaljnije raspravljati:

“Ne bih sad pričao o Vikingu. Želimo ostati sportaši do kraja, želimo prvo proći uzvratnu utakmicu pa nakon nje pričati o onom što slijedi. Žalgiris je na svom terenu bolji i kvalitetniji nego što je bio ovdje.”

Predstavnike medija zanimala je i uloga Luke Stojkovića, koji ponovno prikazuje odlične predstave:

“To sam više puta rekao, i prošle godine kad se slagala momčad, kad je Stojković postao glavni igrač pokazao je da on sve nas čini boljima.”

Za kraj, trener Modrih se s puno poštovanja osvrnuo i na svog kolegu na klupi Žalgirisa, Željka Sopića:

“Uvijek smo bili dobri, još iz igračkih dana i, dakako, kasnije kao kolege. Poštujem i njega i sve što je radio. On izvlači maksimum iz svojih momčadi. Uostalom, Kauno Žalgiris već je u dosadašnjem dijelu sezone napravio povijesni uspjeh, osigurao je minimalno plasman u Konferencijsku ligu. Nisu oni toliko loši koliko smo mi ove večeri bili dobri. Želim kolegi Sopiću puno sreće.”