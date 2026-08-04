Kovačević: Počet ćemo skautirati Viking. Kačavenda? Nisam dozvolio da ode ove sezone

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Goran Mehkek / CROPIX via Guliver

Dinamo se lagano obračunao s Litavcima...

Plavi su brojali do pet protiv Sopićevih igrača i tako se polako mogu pripremati za Viking koji će odrediti Dinamovu sudbinu u Ligi prvaka. Trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević bio je i više nego zadovoljan izvedbom na Maksimiru.

“Čestitke mojim igračima. Nametnuli smo se od prve minute. Nije bilo lako. Stajali su na početku u plitkom bloku. Ali nismo im dozvolili nijedan udarac iz 16 metara, bilo nam je puno lakše. Golovi su dolazili sami od sebe nakon što smo zabili prvi. Ne bježim od uloge favorita, Thun je bio jači protivnik. Idemo gore pobijediti u uzvratu.

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Ne možemo igrati protiv Rijeke jer igramo Europu u različitom terminu. Moramo biti sportaši do kraja. Tražit ćemo pobjedu u uzvratu. Malo ćemo već početi skautirati Viking. Imamo sedam dana mira. Prošle godine mi je bilo žao kad je Kačavenda otišao na posudbu. Nisam dozvolio da ode ove sezone. Sretan sam zbog njega, imao je puno ozljeda. Želim mu da ih ima što manje u budućnosti”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević.