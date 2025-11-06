Kovač nakon poraza: ‘City je momčad svjetske klase, mi još nismo’

Podijeli :

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka Manchester City je na Etihadu pobijedio Borussiu Dortmund, koju vodi Niko Kovač sa 4:1.

Phil Foden je doveo City u vodstvo u 22. minuti, a sedam minuta kasnije Erling Haaland je zabio za 2:0. Kovačeva momčad je mogla smanjiti rezultat u 42. minuti, Adeyemi je pokušao pucati iz neposredne blizine, ali Gvardiol je bio pravovremen u bloku.

Korak bliže pobjedi “Građani” su stigli u 57. minuti lijepim golom Fodena, njegovim drugim. Njemački sastav je uspio smanjiti 72. minuti preko Waldemara Antona, a konačnih 4:1 postavio je Rayan Cherki u sudačkoj nadoknadi. Gvardiol je odigrao cijeli susret za “Građane”, dok Mateo Kovačić nije konkurirao zbog ozljede.

City se ovom pobjedom uspeo na četvrto mjesto sa 10 bodova, dok je Borussia na 14. poziciji sa sedam bodova.

“Vidjeli smo da je City bolja momčad. Prvih 15 minuta dobro smo ušli i donekle kontrolirali situaciju. Ali nismo stvarali prilike. Nakon toga smo bili prespasivni i dopustili tri gola izvan šesnaesterca. Zaslužen poraz“, rekao je Kovač nakon utakmice pa prokomentirao razliku u kvaliteti svoje momčadi i Manchester Cityju:

“S druge strane stoji iznimna kvaliteta. Ta razlika se vidjela. Dodavanja koja je City odigravao bila su puno čišća od naših. Suigrači dobivaju lopte koje su na tlu, dok su naše poluvisoke ili na razini koljena. U detaljima, u preciznosti, bili su puno bolji od nas i zato su izvukli više.

Mora se priznati da je City momčad svjetske klase. Mi još nemamo tu razinu. To se može mirno reći, treba biti iskren. Želimo stići do te razine, moramo se poboljšati i nadamo se da ćemo u budućnosti drukčije odigrati ovakve utakmice.”

Za kraj je rekao:

“U Ligi prvaka odigrali smo četiri utakmice, od toga tri u gostima, i uzeli sedam bodova. To zapravo nije loše. Da mi je netko to ponudio prije sezone, odmah bih prihvatio. Sada smo razočarani, nismo zadovoljni situacijom”.