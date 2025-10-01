Kotarski i Kopenhagen izgubili na dalekom gostovanju u Ligi prvaka

Podijeli :

Dominik Kotarski je u srijedu upisao svoj drugi nastup u ligaškoj fazi Lige prvaka. Za svoj Kopenhagen je na gostovanju protiv Qarabaga ponovno branio dobro, ali danski velikan nije uspio doći do pobjede u Azerbajdžanu. Naprotiv, Qarabag je svladao Kopenhagen s 2:0.

Qarabag je bio znatno bolja momčad u prvom poluvremenu, a to su i naplatili u 28. minuti golom Abdellaha Zoubira. Dominik Kotarski je cijelo poluvrijeme odradio na razini te je upisao čak četiri obrane.

Odličan debi Kotarskog u Ligi prvaka: Jedan od najboljih u svojoj momčadi unatoč dva primljena gola Od Zaboka i Gorice do Lige prvaka: Kotarski igrač utakmice u podvigu danskog prvaka

U drugom dijelu je Kopenhagen bio bolji, ali nisu uspjeli slomiti obranu Qarabaga. Azerbajdžanska ekipa uspjela je i povećati prednost preko Emmanuela Addaija u 84. minuti.

Tako je na kraju Qarabag s 1:0 slavio u drugom kolu te su nakon dva kola na neočekivanih šest bodova. Kopenhagen je, s druge strane, na jednom osvojenom bodu koji je stigao protiv Bayer Leverkusena na domaćem terenu.

U sljedećem kolu Qarabag gostuje kod Athletic Bilbaa dok će Kopenhagen ugostiti Borussiju Dortmund koju vodi Niko Kovač.