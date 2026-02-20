Kompany o slučaju Vinicius: ‘Neprihvatljive su Mourinhove izjave’

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Trener Bayerna Vincent Kompany javno je podržao Viníciusa nakon incidenta na utakmici Lige prvaka između Real Madrida i Benfice, kada je brazilski nogometaš prijavio protivnika zbog rasističke uvrede.

Vinícius se pred kraj utakmice u Lisabonu obratio sucu, a iz Reala su kasnije naveli da je uvrede izrekao Gianluca Prestianni.

Situacija je izazvala burne reakcije, osobito nakon izjava trenera Benfice Joséa Mourinha, koji je sugerirao da je napadač Reala svojim slavljem isprovocirao reakciju.

„Kada pogledate samu situaciju na terenu, reakcija Viníciusa ne može se odglumiti. Jasno se vidi da je emotivna. Ne vidim nijedan razlog da ode kod suca i sebi natovari sav taj teret. Nema apsolutno nikakav razlog da to radi. Ako je to učinio, vjerujem da je u tom trenutku smatrao da je to ispravna stvar“, rekao je trener Bayerna.

Posebno se osvrnuo na Mourinhove izjave nakon utakmice.

„Za mene je još gore ono što se dogodilo poslije utakmice. Jasno ću reći – lider jedne organizacije, José Mourinho, napao je karakter Viníciusa spominjanjem načina na koji je slavio pogodak kako bi umanjio značaj onoga što se dogodilo. To je, kada je riječ o liderstvu, velika pogreška. I to se ne bi smjelo prihvatiti.”

Mourinho je za Amazon Prime izjavio da je rekao Viníciusu da nakon gola samo proslavi i vrati se na svoju polovicu, uz napomenu da je čuo različite verzije događaja i da želi ostati neutralan. Također je dodao da se „nešto čudno događa jer se incidenti ponavljaju na svakom stadionu na kojem Vinícius igra“.

Kompany je ipak ublažio ton kada je riječ o portugalskom treneru.

„Znam da je dobra osoba. Ne moram ga suditi kao čovjeka. Razumijem što je možda želio učiniti, ali napravio je pogrešku“, zaključio je Belgijanac.