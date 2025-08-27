Kazahstan, Cipar, Norveška, sada i Azerbajdžan: U Ligu prvaka ušao i Qarabag!

Podijeli :

Tibor Illyes/MTI via AP) via Guliver Images

Nogometaši Qarabaga izborili su plasman u Ligu prvaka nakon što su u završnoj rundi kvalifikacija u dvije utakmice bili bolji od Ferencvaroša s ukupnih 5-4.

Nakon što je u Budimpešti pobijedio 3-1, azerbajdžanski prvak je u Bakuu izgubio 3-2, ali je uspio obraniti gol viška iz prve utakmice.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Lennyja Josepha, no Qarabag je do kraja poluvremena okrenuo rezultat preko Leandra Andradea (25) i Abdellaha Zoubira (45). Izjednačio je Barnabas Varga iz kaznenog udarca u 55. minuti.

Mađarski sastav se vratio u život u 82. minuti sjajnim golom Alexa Totha iz slobodnog udarca. Tri minute kasnije Varga je mogao sve vratiti na početak, no poljski vratar Mateusz Kochalski je sjajno obranio. Lopta se odbila do Varge koji je u padu iz drugog pokušaja prebacio gol.

U posljednjim minutama Mađari su pritiskali kako bi izborili barem produžetak, ali nisu uspjeli i Qarabag je drugi put nakon sezone 2017/18. izborio nastup u elitno natjecanje “Starog kontinenta”. Tada su u skupini osvojili zadnje mjesto osvojivši dva boda uz četiri poraza i 2-14 razliku pogodaka.

Hrvatski vratar Fabijan Buntić (28) utakmicu je pratio s Qarabagove klupe. Buntić je rođen u Njemačkoj, karijeru je počeo u Ingolstadtu iz kojeg je 2022. preselio u portugalsku Vizelu, a u Baku je preselio u lipnju prošle godine.

Tijekom karijere je branio za hrvatske U-18 i U-19 reprezentacije.

Na klupi Qarabaga ostao je i donedavni dinamovac Samy Mmaee.