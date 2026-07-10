Kaos u Thunu uoči Dinama: Otišao je ključni čovjek

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xKjetilxWaberx via Guliver

Dok se Dinamo priprema za prve službene dvoboje u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv švicarskog prvaka Thuna, iz redova suparnika stižu vijesti o ozbiljnim potresima u upravljačkoj strukturi.

Kako piše švicarski list Berner Oberländer, Thun prolazi kroz razdoblje velike neizvjesnosti nakon što se iz njega potpuno povukao ključni financijer i suvlasnik.

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Glavni investitor i član upravnog odbora, Beat Fahrni, službeno je prodao sve svoje dionice i definitivno napustio klub. Iako predsjednik Thuna Andres Gerber javno smiruje situaciju tvrdeći da je financijska pozicija kluba stabilna zahvaljujući nedavnim bogatim transferima i osvojenom naslovu prvaka, švicarski list ističe da je Fahrnijev odlazak iza sebe ostavio gomilu otvorenih pitanja i potaknuo glasine o skrivenim problemima unutar organizacije.

“Odlazak Fahrnija uslijedio je nakon višemjesečnih medijskih napisa o navodnim financijskim nesuglasicama. Ulje na vatru dolilo je i proljetno uklanjanje logotipa tvrtki u Fahrnijevu vlasništvu s klupskog semafora i iz VIP loža stadiona, no on sam oštro demantira bilo kakve probleme s likvidnošću”, piše autor teksta, Roger Probst i dodaje:

“Prema Švicarskom trgovačkom listu, on je napustio upravni odbor još 11. lipnja. Ovaj rez ne dolazi kao iznenađenje, već je logičan nastavak priče koja je započela u ožujku, kada je ovaj investitor objavio povlačenje iz operativnog poslovanja. Za mnoge je ta odluka tada stigla kao grom iz vedra neba.”

Pitanje koje uoči ključnih europskih utakmica najviše muči navijače Thuna jest – tko je preuzeo klupske dionice? Fahrni je po tom pitanju ostao potpuno nejasan, poručivši tek da će novi vlasnici i sastav dioničara biti službeno komunicirani javnosti tek na idućoj Glavnoj skupštini kluba, koja je zakazana tek za – 26. listopada!

Za švicarsku momčad tajming ovog vlasničkog vakuuma sigurno nije idealan, a tek treba vidjeti kako će se sve odraziti na momčad koja utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv Dinama igra 21. srpnja u Thunu i 28. srpnja na Maksimiru.