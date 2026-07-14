Kakva dominacija Dinama! Nitko u Europi nema ovakav učinak

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Prema statističkoj analizi koju je objavila platforma Football Meets Data, Dinamo drži rekord po broju odigranih i pobijeđenih utakmica u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Hrvatski prvak već duže vrijeme zauzima vodeće mjesto na ovoj ljestvici, a najnoviji podaci zorno prikazuju kontinuitet zagrebačkog kluba u ljetnim europskim ispitima.

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Razlika u broju odigranih susreta i ostvarenih bodova u odnosu na ostale europske klubove tolika je da bi Dinamo ostao na vrhu poretka čak i u slučaju višegodišnjeg niza poraza u doglednoj budućnosti. Prema procjenama analitičara, prvom pratitelju na ovoj ljestvici trebalo bi otprilike desetljeće stalnih nastupa i pobjeda kako bi uopće dobio priliku ugroziti vodeću poziciju hrvatskog prvaka u ovoj statističkoj kategoriji.

Ovi podaci prije svega ukazuju na stabilnost i redovito sudjelovanje Dinama u europskim natjecanjima kroz protekla dva desetljeća. Dok se momčad priprema za nove kvalifikacijske izazove i borbu za plasman u ligašku fazu Lige prvaka, upravo se akumulirano iskustvo iz prethodnih ciklusa nameće kao jedan od važnijih faktora za ostvarivanje klupskih ciljeva na europskoj sceni.

Momčad trenera Marija Kovačevića prvi europski ispit ove godine ima u drugom pretkolu Lige prvaka, protiv švicarskog prvaka Thuna. Prva utakmica na rasporedu je idućeg utorka u 20:00 sati, a uzvrat na Maksimiru igra se 28. srpnja, također u 20 sati.