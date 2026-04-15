Kako se službeni profil Atletico Madrida narugao s Barcelonom

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nakon što je Atlético Madrid izbacio Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka, madridski klub proslavio je uspjeh nizom oštrih objava na društvenim mrežama upućenih katalonskom rivalu.

Odmah nakon utakmice, Atlético je objavio duhovit meme s tekstom “Trenutno smo“, a zatim su uslijedile kratke poruke poput “Pa, dobro“ i “Kako ste“ za svojih više od 5,1 milijun pratitelja na društvenoj mreži X.

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

POVEZANO Yamal nakon ispadanja: ‘Roditelji su me naučili da je obećanje svetinja – donijet ćemo Ligu prvaka u Barcelonu’ Simeone: Morao sam gledati Cristiana Ronalda, to je bio pravi teror… Sad da se bojim tinejdžera Yamala, dajte molim vas

Jedna od najkomentiranijih objava bila je kolaž koji prikazuje Antoinea Griezmanna, Ademolu Lookmana, Alexandera Sørlotha i Juliána Álvareza sa sunčanim naočalama i slušalicama. Njihova poza bila je izravna referenca na fotografiju košarkaške zvijezde LeBrona Jamesa koju je Lamine Yamal ranije koristio, sugerirajući “povratak“ u Madrid.

U još jednoj provokativnoj objavi s profila Atletico Madrida podijeljen je meme u kojem lav s grbom Barcelone bježi u strahu, dok turist s obilježjima Atletica vuče njegovu grivu, koja se na kraju pokazuje kao maska. Tako se „kralj životinja“ pretvara u prijateljski nastrojenog psa – još jedna poruga na račun Katalonaca.

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Kako bi dodatno začinili slavlje na društvenim mrežama, dotaknuli su se i slavnog mota Barcelone. Klub je objavio video igrača koji slave s navijačima uz poruku: “Atlético de Madrid. Više od kluba“, što je očita ironija na poznati katalonski slogan “Més que un club“.

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Atletico jutros nije propustio priliku ni za prozivku trenera Barcelone Hansija Flicka, koji se žalio na visinu trave na stadionu Metropolitano Stadium uoči uzvrata.

“Volimo miris svježe pokošene trave ujutro“, napisao je madridski klub aludirajući na Flickove prigovore, ali i parafrazirajući kultnu rečenicu “Volim miris napalma ujutro“ iz filma Apocalypse Now redatelja Francis Ford Coppola.

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Na kraju, Uefa je odbila žalbu Katalonaca i presudila u korist Atletica, pa je posljednji smijeh pripao Diegu Simeoneu i njegovoj momčadi.