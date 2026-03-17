Kako će 16-godišnjak na gol Bayerna protiv Pašalića i ekipe?

U srijedu bi u uzvratnoj utakmici protiv Atalante na gol Bayerna trebao stati šesnaestogodišnji Leonard Prescott. Bavarci su pobijedili u prvoj utakmici u Bergamu s 6:1 i praktički odlučili ishod ovog dvoboja još u Italiji.

Međutim, Bayern se uoči uzvrata protiv Atalante suočava s neviđenom “krizom vratara“. Manuel Neuer već je dulje vrijeme ozlijeđen, pričuvni vratar Jonas Urbig doživio je potres mozga u Bergamu, a Sven Ulreich, koji je branio u Leverkusenu, ozlijedio se na toj utakmici i bit će izvan terena šest tjedana. Još jedan vratar, 19-godišnji Leon Klanac, također je izvan pogona zbog ozljede.

Tako je u srijedu navečer mladi Leonard Prescott, koji ima samo 16 godina, u utrci za mjesto među vratnicama. No, zakoni u Njemačkoj strogi su, osobito kada je riječ o maloljetnicima. Prema propisima o njihovoj zaštiti, mladima do 18 godina obično nije dopušteno raditi nakon 20 sati.

Ako Prescott zaigra protiv Atalante, to znači da su Bavarci “izborili“ posebnu dozvolu za sportaše. Od 2021. godine postoji iznimka koja dopušta mlađima od 18 godina rad na sportskim događajima do 23 sata po srednjoeuropskom vremenu.

To je bio i razlog zašto je zvijezdi Barcelone Lamineu Yamalu, tada šesnaestogodišnjaku, trebala posebna dozvola da igra za Španjolsku na Europskom prvenstvu 2024., koje se održavalo u Njemačkoj. Ona se primjenjuje u slučajevima kada utakmice traju dulje i uključuju produžetke ili jedanaesterce. Ipak, malo je vjerojatno da će to biti potrebno za uzvratnu utakmicu između Bayerna i Atalante.

Nakon završetka obveza, odnosno utakmice, mladić mora dobiti najmanje 14 sati neprekidnog odmora, prema njemačkom zakonu. S obzirom na toliko problema na vratarskoj poziciji, Prescott će najmanje biti na klupi.

Sa 16 godina i 176 dana, mladi vratar visok 196 cm bio bi najmlađi vratar koji je ikada branio za Bayern u službenoj utakmici od 1963. godine. Trenutačni rekorder je Sven Scheuer (55), koji je ušao kao zamjena u utakmici Kupa prvaka 1989./90. protiv Glasgow Rangersa (3:1) s 18 godina i 237 dana.