Kahn bez dlake na jeziku napao Madriđane: ‘Ovo mora prestati!’

Nekadašnji golman Bayern Münchena i njemačke reprezentacije, Oliver Kahn, napao je Real Madrid nakon uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka.
Bavarci su na Allianz Areni pobijedili Kraljevski klub 4:3 i ukupnim rezultatom 6:4 prošli među četiri najbolje momčadi u Europi, ali dan kasnije više se govori o reakciji igrača Reala i optužbama na račun Slavka Vinčića.
U Madridu smatraju da je slovenski sudac isključivi krivac za eliminaciju jer je kod vodstva gostiju 3:2 pokazao drugi žuti karton Eduardu Camavingi.
„Nešto se mora učiniti da se ovo zaustavi. Ne mogu se stalno izvlačiti s time. Uvijek završi kaosom ako stvari ne idu po njihovom. Ponašaju se kao da svaka sudačka odluka mora biti u njihovu korist“, izjavio je Kahn.
„Nije bilo drugačije ni sada. Isto su nam radili i prije, rade to i sada. To je neprihvatljivo i mora prestati. Iskreno, to puno govori o tome kako su uspjeli osvojiti 15 Liga prvaka.“
Bavarci će se u polufinalu sastati s braniteljem naslova, ekipom Paris Saint-Germain. Drugi par čine Arsenal i Atlético Madrid.
