Kačavenda: Vidim na dečkima da im je Liga prvaka velika želja

Champions League 11. kol 202623:30 0 komentara
Goran Mehkek CROPIX via Guliver

"Osjećam se dobro, mislim da mogu izgledati još puno bolje. Ali sve u svemu, zadovoljan sam i želim nastaviti tako", Kačavendina su razmišljanja nakon uzvrata u Litvi.

Svoje viđenje uzvratnog ogleda između Kauna i Dinama trećeg pretkola Lige prvaka otkrio je i Lukas Kačavenda u razgovoru za Dinamove društvene mreže.

„Ušli smo u utakmicu jako dobro i agresivno. Nažalost, Filipović je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo u utakmici. Ne bih rekao da je mentalno bilo teško igrati nakon pobjede od 5-0 u prvoj utakmici, jer uvijek je gušt igrati u Europi. Mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu. Osjećam se dobro, mislim da mogu izgledati još puno bolje. Ali sve u svemu, zadovoljan sam i želim nastaviti tako”, rekao je Kačavenda na početku.

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Kačavenda ima iskustvo igranja u Ligi prvaka.

„Da, jedan sam od rijetkih u svlačionici koji je igrao u Ligi prvaka, vidim na dečkima da im je to velika želja, isto kao i cijelom stožeru i svima u klubu.Nadam se da ćemo ići po to. No, HNL nam je sve, od toga živimo i naravno, ići ćemo u toj utakmici na pobjedu i dati svoj maksimum”, zaključio je Kačavenda.

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