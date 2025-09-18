Jurić: Pravi ponor, igrati protiv PSG-a je kao birati način smaknuća

Podijeli :

AntonioxBorga via Guliver

PSG je na startu Lige prvaka svladao Atalantu s moćnih 4:0, a trener Ivan Jurić se nakon poraza osvrnuo na utakmicu.

Uraganski su Parižani otvorili utakmicu pa je tako Marquinhos već u trećoj minuti načeo goste iz Bergama. U idućih desetak minuta mogao je PSG zabiti još dva-tri pogotka, ali ispriječili su se gostujući vratar Carnesecchi ili promašaji. Nitko nije mogao zaustaviti Kvaratškeliju u 39. minuti koji je rasparao mrežu za 2:0, dok je Barcola u u 44. namjestio loptu na bijelu točku, ali je 3:0 spriječio raspoloženi vratar Atalante.

No, vrlo brzo je bilo 3:0 početkom drugog dijela, a strijelac je bio Nuno Mendes. Napadao je aktualni pobjednik Lige prvaka do kraja utakmice te je i postigao još jedan pogodak. U 91. minuti je Portugalac Goncalo Ramos postavio konačnih 4:0.

“Razlika između momčadi bila je ogromna, pravi ponor”, rekao je Jurić za Sky Sport Italia.

“Poslije prvog gola dobro smo reagirali 25 minuta, ali onda smo primili drugi kada to nismo smjeli. Jasno je da je PSG na potpuno drugoj razini.”

Ipak, ima u porazu i pozitivnih stvari.

“Nedostaju nam četiri jako važna igrača. Možda idem protiv struje, ali ja sam iz ove utakmice izvukao puno pozitivnog. Vidio sam igrače koji se mogu natjecati na ovoj razini, poput Kossounoua, Bernasconija, Bellanove, mladih koji još rastu. Hien, Musah i Brescianini također mogu napredovati i vjerujem da ćemo, kad svi budu zdravi, ponovno biti konkurentni.”

Zanimalo je novinare i smatra li Jurić da je pogriješio jer je s PSG-om igrao otvoreno umjesto da se povukao,

“Detaljno smo analizirali PSG. Znam da mnogi misle da se treba povući i biti oprezniji, ali većina momčadi koje su igrale tako protiv njih, izgubile su uvjerljivo, bez da su išta pokušale. Jedine koje su im stvorile probleme bile su Strasbourg i Lens, jer su ih visoko napadali, oduzimali lopte i brzo išli u kontru. Igrati protiv PSG-a je kao da biraš način smaknuća. Mi smo odabrali ovakav pristup i osobno sam izvukao mnogo pozitivnog iz ove utakmice”, odgovorio je Jurić.