Jednom Talijanu se smrknulo, drugom je svanulo: Zbog ozljede mladog stopera Chiesa će igrati Ligu prvaka

(AP Photo/Jon Super)

Liverpool je u utorak navečer prošao u osminu finala EFL Cupa pobjedom nad Southamptonom, no nije bilo lijepih vijesti nakon susreta. Giovanni Leoni, mladi stoper koji je stigao iz Parme propustit će ostatak sezone zbog ozljede prednjih križnih ligamenata.

No, jedan Talijan mogao bi potajno slaviti zbog te ozljede i to njegov suigrač u Liverpoolu. Riječ je o Federicu Chiesi koji prvotno nije bio prijavljen za Ligu prvaka. Međutim, ozljedom Leonija oslobodilo se mjesto za jednog igrača.

To mjesto popunit će Chiesa koji je u susretu sa Southamptonom upisao dvije asistencije, a u prvom kolu sezone donio je pobjedu protiv Bournemoutha golom u posljednjim trenucima utakmice.