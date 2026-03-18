Jedan par četvrtfinala Lige prvaka već je poznat, Real Madrid samo čeka potvrdu

Nakon prvih uzvratnih utakmica osmine finala UEFA Lige prvaka, službeno je potvrđen samo jedan četvrtfinalni par, no još je jedan praktički već poznat.
Jedini službeno potvrđen par je Arsenal – Sporting.
Topnici su u uzvratu u Londonu pobijedili Bayer 2:0 i, nakon remija 1:1 u Leverkusenu, izborili prolazak dalje.
Sporting je pobjedom 5:0 nakon produžetaka nadoknadio veliki zaostatak iz Norveške, gdje je protiv Bodø/Glimta izgubio 0:3.
Drugi četvrtfinalni par će, po svemu sudeći, biti Real Madrid – Bayern.
Dok je Real ponovno bio bolji od Manchester Cityja (ukupno 5:1, uz pobjede 3:0 i 2:1), Bayern tek treba odigrati uzvrat protiv Atalante, ali nakon više nego uvjerljive pobjede u Bergamu od čak 6:1, uzvrat u Münchenu praktički je samo formalnost.
Paris Saint-Germain ponovno je uvjerljivo svladao Chelsea (3:0 i 5:2) te sada čeka boljeg iz dvoboja Liverpool – Galatasaray. Uzvrat se igra u Engleskoj, a Turci su prvu utakmicu dobili 1:0.
Posljednji par također će biti poznat tek večeras. Igrat će Barcelona ili Newcastle (prva utakmica završila je 1:1 u Engleskoj) protiv Tottenhama ili Atlético Madrida (u Španjolskoj je domaća momčad slavila uvjerljivih 5:2).
Parovi četvrtfinala:
Paris Saint-Germain – Liverpool ili Galatasaray
Real Madrid – Bayern ili Atalanta
Barcelona ili Newcastle – Tottenham ili Atlético Madrid
Sporting Lisabon – Arsenal
