Jakirović otkrio što mu je Kompany rekao nakon potopa u Munchenu: ‘Naježim se kad to pričam’

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver Images

Sergej Jakirović je proveo nešto više od godinu dana na klupi Dinama s kojim je stigao do dvostruke krune, a smijenjen je nakon poraza 2:9 od Bayerna u Ligi prvaka.

Bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama u prvoj epizodi novog serijala Druga strana medalje na MAXSportu gdje se prisjetio kako je došlo do otkaza na klupi zagrebačkog kluba

“Ma, što ću objasniti… Ljudi su rakete, a to su pokazali i GPS podaci nakon utakmice; sve puta tri, puta četiri na njihovoj strani. Tu ne možeš ništa jer je to kvaliteta koja je bila iznimno raspoložena te večeri. Kad realno pogledaš utakmicu, možeš primiti 15 golova. Svaki napad je mogao biti gol i tu nema pomoći”, rekao je Jakirović na pitanje kako je sebi objasnio taj poraz pa otkrio što mu je rekao Vincent Kompany, trener Bayerna:

“Ponio se jako gospodski i motivirajuće. Prije utakmice mi je čestitao na ulasku u Ligu prvaka i rekao mi je da je to veliki uspjeh. Nakon utakmice je išao prema meni, a ja sam pokazivao na semafor i rekao mu “Ne znam je li ovolika razlika između tvoje i moje ekipe, ali večeras ste bili puno bolji”. Poželio sam mu sreću u sezoni, a on mi je još jednom čestitao na ulasku u Ligu prvaka.

Naježim se sad kad to pričam. Oraspoložio me malo koliko god mi je bilo teško. Teško je, puno je 9:2, o čemu pričamo? Ja sam kriv, ja ću preuzeti sve na sebe, ali ja ne igram. Ne znam kako da vam to objasnim. Mi si utvaramo da nešto možemo promijeniti, ali ne možeš”, zaključio je Jakirović.