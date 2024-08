Jakirović o ždrijebu: ‘S tim ekipama možemo igrati, a mislim da pola nas ovdje ne zna što se zapravo događa’

Podijeli :

Trener Dinama Sergej Jakirović komentirao je ždrijeb Lige prvaka.

Nogometaši zagrebačkog Dinama u novom će formatu Lige prvaka ove jeseni igrati protiv Bayerna iz Muenchena, Borussije iz Dortmunda, Arsenala, Milana, Celtica, Salzburga, Monaca i Slovana iz Bratislave, odlučeno je ždrijebom u Monte Carlu u četvrtak.

Dinamo će u Zagrebu ugostiti Borussiju, Milan, Celtic i Monaco dok će u goste Bayernu, Arsenalu, Salzburgu i Slovanu.

Točan raspored odigravanja utakmica bit će poznat tek u subotu.

“Zadovoljan sam sa ždrijebom jer jer ovo Liga prvaka. Kad Cristiano Ronaldo kaže da se naježi kad čuje himnu, to znači da je to vrh natjecanje. Ne mogu reći da sam nekog lakšeg želio jer su to sve vrhunske ekipe. Sa svima ćemo se potući, da vidim gdje smo na tom nivou, a ima i ekipa s kojima smatram da možemo igrati i da će biti 50-50. Pa da vidimo koliko bodova možemo uzeti”, rekao je Jakirović nakon ždrijeba.

Koje utakmice vidi kao šansu?

“Salzburg, Celtic, Slovan, možda i Monaco. Ne mogu sad iz glave reći, kad ćemo skautirati ćemo biti pametniji, ali smatram da se s tim ekipama može igrati.”

Odgovorio je i na pitanje koliko bi bodova trebalo za prolazak.

“Ne znam. Mislim da pola nas ovdje ne zna što se ovdje zapravo događa. Vidjet ćemo kako će to natjecanje ići pa ćemo znati koliko bi bodova trebalo, ali samo polako. Idemo iz utakmice u utakmicu, uživati. Rekao sam dečkima prije uzvrata protiv Qarabaga da se sjete što smo sve prošli da bismo došli na 90 minuta od Lige prvaka. Napatili smo se i sad moramo uživati.”

Pitali su ga novinari i hoće li biti pojačanja.

“Marko Marić je na izvlačenju, pa nismo o tome pričali.”

Jakirović je komentirao i je li zadovoljan ovakvim formatom Lige prvaka.

“Zanimljiv je svakako. Četiri utakmice vani, četiri doma, sigurno da će nam trebati malo vremena da se naviknemo na novi format. Mi nemamo što kalkulirati. Sigurno je da smo prezimili u Europi, eto, Božić je u Europi.

Trebamo uživati, a fokus je samo na prvenstvu. Moramo obraniti naslov jer postoji mogućnost da sljedeće sezone direktno igramo Ligu prvaka. Vjerujem u svoju momčad i vjerujem da ćemo i jakima otežati malo posao.”

Ima li Dinamo širinu za HNL i Ligu prvaka?

“Znam koliko imam igrača, dobro treniramo i moram im iskazati povjerenje. Znam da nekad neće sve klapati, trebat će nam svaki igrač, osobito ako bude nekih ozljeda.”

Koliko mu osobno znači ulazak u Ligu prvaka?

“Je, velika je to satisfakcija. Cijelo vrijeme sam vjerovao da možemo izvući sezonu. Evo, dok vi neki dan niste objavili uopće nisam bio svjestan da nam je poraz od PAOK-a u Solunu bio zadnji ove godine. Tko je mogao znati da će ovako biti. Zasad sve ide kao po špagi.”

Opet Jakirović igra protiv Slovana u Bratislavi od kojeg je ispao sa Zrinjskim.

“Baš mi je drago što s njima igramo, provukli su mi se tad. Bio sam sa Zrinjskim na korak do skupine i nismo uspjeli, ali je Zrinjski to onda napravio nakon nas.”