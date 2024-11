Ivanušec meta kritika nakon poraza Feyenoorda: ‘Stvarno me iživcirao’

Podijeli :

YannickxVerhoeven via Guliver Image

Luka Ivanušec odigao je 90 minuta u porazu Feyenoorda 1:3 od RB Salzburga u Ligi prvaka.

Hrvatski se nogometaš našao na udaru kritika nakon odigrane utakmice, a loše je riječi za njegov nastup imao i bivši branič Feyenoorda i nizozemske reprezentacije Khalid Boulahrouz.

“Ivanušec me stvarno iživcirao, a u nešto manjoj mjeri napravio je to i Igor Paixao. Način na koji on igra… Zauzima poziciju lijevog krila, ali zapravo radi sve ono što se od njega ne traži”, rekao je i nastavio:

“Cijelu utakmicu nije pokazao da želi biti važan. A nije baš kao da su igrali protiv Manchester Cityja, a on protiv Kylea Walkera koji te u potpunosti nadigra. Bilo je tužno za gledati kako se Hugo Bueno mora snalaziti sam, a trebalo je biti da su tandem. Zaista sam iznenađen da je na terenu proveo 90 minuta.”