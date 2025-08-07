Ivanović nakon prvijenca u debiju: ‘Jako sam sretan, ali još je posla pred nama’

Hrvatski nogometni napadač Franjo Ivanović, koji je u srijedu navečer zabio gol u pobjedi Benfice od 2-0 nad Nicom, rekao je da je sretan zbog uspješnog debija za portugalsku momčad.

“Jako sam sretan što sam u svojoj prvoj utakmici za Benficu zabio prvi gol”, izjavio je 21-godišnji reprezentativac za Sport TV.

Benfica je pobijedila na gostovanju francusku Nicu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Ivanović je zaigrao u početnom sastavu premda je prije samo tjedan dana došao iz belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisa.

U 53. minuti je zatresao mrežu za 1:0.

“Ovo je tek prvo poluvrijeme, očekuje nas uzvrat doma. Sretni smo zbog pobjede, ali pred nama je još posla idući tjedan”, rekao je Ivanović.

Mladi golgeter je bio u napadu uz 26-godišnjeg grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa s kojim je uspješno prijetio vratima Nice.

“Odnos s Pavlidisom na terenu bio je dobar. Trenirali smo zajedno samo tri ili četiri dana, ali ja sam se osjećao doista dobro. Sretan sam jer smo odigrali dobru utakmicu”, rekao je.

Ivanović će za tjedan dana prvi put zaigrati na stadionu Luz, odnosno stadionu Svjetla, pred domaćim navijačima u Lisabonu. Po dolasku u klub odgledao je s tribine pobjedu Benfice od 1:0 nad gradskim rivalom Sportingom u Superkupu.

“Nadam se da ćemo i ondje odigrati dobro, na svom stadionu i pred svojim navijačima. Jedva čekam tu utakmicu”, poručio je.

Ivanović je po dolasku u Benficu rekao da se veseli nastupima za veliki klub koji ima imperativ osvajanja titula, te da želi igrati u Ligi prvaka. Prođe li njegova ekipa Nicu dijelit će je još samo jedno pretkolo od ulaska u to elitno europsko natjecanje.

“Igrat ćemo stoga kako bismo pobijedili i plasirali se u to doigravanje za Ligu prvaka”, zaključio je igrač s brojem 9 na leđima.

Benfica je za njega platila klubu iz Bruxellesa 22,8 milijuna eura, a platit će mu dodatnih 5 milijuna ostvare li se dogovoreni cijevi.