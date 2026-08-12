Ispadanje Crvene zvezde iz Lige prvaka može donijeti Dinamo dodatnu zaradu, evo o čemu se radi

Ispadanje Crvene zvezde iz kvalifikacija za Ligu prvaka moglo bi se vrlo povoljno odraziti na Dinamove financije. Ako zagrebački klub izbori plasman u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja, poraz beogradskog sastava donijet će mu dodatnih 935 tisuća eura kroz UEFA-in sustav raspodjele prihoda.
Pozicija klubova na UEFA-inim ljestvicama nije važna samo zbog sportskog prestiža, već izravno utječe i na novac koji mogu zaraditi. Svaki napredak na tim ljestvicama može značiti stotine tisuća eura dodatnog zajamčenog prihoda. U Dinamovom slučaju, ispadanje Crvene zvezde potencijalno vrijedi gotovo milijun eura.
Crvena zvezda bila je ispred Dinama na kombiniranoj ljestvici koja se računa na temelju petogodišnjeg UEFA-inog koeficijenta i vrijednosti televizijskog tržišta. Njezinim ispadanjem Dinamo će, ako se plasira u Ligu prvaka, napredovati za jednu poziciju. Svako mjesto više na toj ljestvici donosi 935 tisuća eura kroz UEFA-inu raspodjelu poznatu pod nazivom “Value Pillar”. Taj iznos, međutim, Dinamo neće dobiti automatski, već samo u slučaju plasmana u ligašku fazu natjecanja.
Postoji i druga relevantna ljestvica, ona koja se temelji na desetogodišnjem UEFA-inom koeficijentu. Na njoj svako napredovanje za jednu poziciju donosi dodatnih 346 tisuća eura. U određenim scenarijima tako ispadanje samo jednog kluba ispred konkurenta može vrijediti čak 1,281 milijun eura dodatnog prihoda, i to bez da je taj klub odigrao utakmicu.
Dinamu bi, primjerice, eventualno ispadanje norveškog Bodø/Glimta u doigravanju za Ligu prvaka donijelo još jedan pomak na relevantnoj ljestvici i potencijalnih 935 tisuća eura kroz “Value Pillar”. S druge strane, ispadanje Lyona moglo bi zagrebačkom klubu donijeti korist na temelju desetogodišnjeg koeficijenta, što bi vrijedilo dodatnih 346 tisuća eura.
Zato u samoj završnici kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamu neće biti važni samo vlastiti rezultati. Svaki klub koji se nalazi ispred njega na relevantnim UEFA-inim ljestvicama, a ispadne iz natjecanja, može mu donijeti konkretnu financijsku korist. Crvena zvezda prvi je takav primjer, a njezin poraz Dinamu je, pod uvjetom da izbori Ligu prvaka, otvorio mogućnost za dodatnih 935 tisuća eura.
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