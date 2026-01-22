Igrači Cityja vratit će novac navijačima nakon debakla u Norveškoj

Podijeli :

xAnexFrosakerx Sportspressphoto via Guliver

Prvotimci Manchester Cityja odlučili su refundirati troškove ulaznica za 374 navijača koji su putovali u Norvešku kako bi prisustvovali iznenađujućem porazu njihove momčadi od Bodo/Glimta (1:3) u Ligi prvaka.

Cijena ulaznice za gostujuće navijače iznosila je oko 25 funti, pa će igrači Cityja izdvojiti ukupno 9.357 funti kako bi nadoknadili troškove onima koji su putovali do Arktičkog kruga.

U ime momčadi, kapetani Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri i Erling Haaland poručili su da podrška navijača ima ogroman značaj za klub.

“Naši navijači nam znače sve. Znamo kakvu žrtvu podnose kada putuju diljem svijeta kako bi nas bodrili, kod kuće i u gostima, i to nikada ne uzimamo zdravo za gotovo. Oni su najbolji navijači na svijetu“, naveli su u zajedničkoj izjavi.

Kapetani su također istaknuli da su svjesni koliko je putovanje bilo zahtjevno, posebno zbog vrlo niskih temperatura i teške večeri na terenu.

“Svjesni smo da je to bilo dugo putovanje za navijače koji su nas podržavali na velikoj hladnoći tijekom jedne teške utakmice za nas. Pokrivanje troškova ulaznica za one koji su putovali u Bode najmanje je što možemo učiniti“, poručili su nogometaši Manchester Cityja.