Igrače Atletica dočekao hladan tuš na Emiratesu! Klub se odmah požalio Uefi

U utorak u 21 sat Arsenal će ugostiti Atletico Madrid u jednom od derbija trećeg kola Lige prvaka, no prema španjolskim medijima, prije utakmice je izbio skandal.

Atletico je dan prije utakmice trenirao na Emiratesu. Nakon treninga, gostujuće igrače dočekalo je neugodno iznenađenje.

U njihovoj svlačionici nije bilo tople vode, kao ni u ostalim svlačionicama na Emiratesu, pa su se igrači Atletica, znojni i prljavi, autobusom odvezli do hotela. Tamo su se konačno istuširali, no prema španjolskim medijima, bijesni su na Arsenal jer im nije osigurao minimalne higijenske uvjete.

“Igrači su ogorčeni, a klub je već podnio službenu žalbu Uefi zbog incidenta koji se dogodio na Emiratesu“, izvještava španjolski radio Cadena Ser, dodajući:

“Situacija koju su doživjeli igrači Atletica neprimjerena je za najjače klupsko natjecanje na svijetu. Ovo je neobičan incident u elitnom nogometu. Cijela situacija dobiva dodatnu težinu jer je kvar Arsenalovih instalacija prijavljen već u 17:30, kada je momčad stigla na stadion, ali londonski klub nije uspio pronaći nikakvo rješenje.“