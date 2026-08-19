Ibanez za SK nakon Vikinga: Dinamo je puno bolji, Stojković je ključ prolaska u Ligu prvaka!

Podijeli :

xIgorxKupljenikx xModerxPhotoxAndxVideoxAgency ModerxAgency IPAxSportx via Guliver

Ma ta priča o umjetnoj travi je bezveze, Pitam ja vas, kako je njima jučer bilo na maksimirskoj travi? Na terenu igraju 11 na 11. Tko ima više volje, tko ima bolji karakter, tko se više trudi, taj će pobijediti i to je to.

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka na Maksimiru remizirao protiv Vikinga (2:2). Iako su Modri furioznim otvaranjem i golovima Belje i Lisice već u 10. minuti imali velikih 2:0, gosti iz Norveške uspjeli su poravnati preko Christiansena i Tripića te sve ostaviti otvorenim za uzvrat u Stavangeru.

Susret je za Sport Klub analizirao omiljeni bivši ‘plavi’ bek Lucho Ibáñez. Popularni zagrebački Argentinac bez dlake na jeziku rekao nam je što misli o maksimirskom okršaju, objasnio zašto umjetna trava u Norveškoj ne smije biti nikakav alibi, progovorio je o ozljedi Luke Stojkovića i beku Vinlöfu, te poslao emotivnu poruku o ulogu od 30 milijuna eura, navijačima i oproštaju od starog Maksimira.

Lucho, kako si vidio prvu utakmicu Dinama protiv Vikinga na Maksimiru?

“Gledao sam pozorno utakmicu kao navijač, ali i kao bivši igrač i trener. Iz svih kutova… E sad, kao igrač, to jest ja da sam bio na terenu, ne bih im dao da dišu kad smo dali drugi gol već nakon deset minuta. Zgazio bih ih do kraja, da bude 3:0, 4:0 ako treba! OK, bilo je šansi, stativa u prvom poluvremenu i onda te dvije greške i primiš dva gola. I oni se pitaju tu nešto i ruku na srce ne može samo Dinamo biti u pitanju. Iz trenerskog kuta, jer time se želim ozbiljno baviti, nemam što reći. Dinamo se postavio najbolje što je mogao i dominirao je utakmicom. Imao je dosta šansi, pogotovo u zadnjih 15-20 minuta kad su ih stisnuli vrlo visoko. Po meni je Dinamo izgledao najbolje kad se digla zadnja linija skroz gore, to je po meni bilo najbolje rješenje i tu su napravili razliku. Kad sve saberemo može se reći kako Dinamo nije imao sreće, a s druge strane mislim da će biti jako zanimljivo na uzvratu kod njih. Pa pogledajte samo statistiku; 21 udarac Dinama, a oni samo pet. Dakle, po statistici se vidi da je Dinamo puno bolji i to je to. Uostalom, to se vidjelo na terenu kroz svih 90 minuta, ali s druge strane treba reći da nismo bili konkretni kad smo trebali. Oni su od te dvije prave šanse dali dva gola. Tako da bismo možda trebali raditi malo više na toj koncentraciji u zadnjoj liniji i kad se to sredi bit će to dobro.”

Igrao si na više pozicija u karijeri, posebno na lijevom beku. Znaš koliko je važna komunikacija obrambenih igrača, a kad se tu uvuče nesigurnost, nije lako?

“Pa sigurno, da je tako. Dakle, najbitnije je da na terenu postoji komunikacija među obrambenim igračima. Ne bih ja tu govorio tko je krivac jer ga nema i po meni.Igrači Vikinga su jako dobro iskoristili te šanse što su imali i koje su im se ukazale zbog tih grešaka i realno dali su nam lijepe golove. Što ćeš? Ne možeš tu sad kriviti nekoga. Mislim da kad izgubiš ili kad primiš takve golove, da je cijela ekipa kriva. Kod prvog gola zabili su zapravo iz neke glupe akcije. Mislim da sad svi igrači treba dignuti glavu i ići tamo na pobjedu. Nema što.”

Kada ne prodaš igrača za 20 milijuna moraš u Ligu prvaka

U igri je nastup u Ligi prvaka – koju si i sam igrao s Dinamom – a ujedno je u igri i jako velika zarada od navodno 30 milijuna eura?

“Naravno, sigurno je to dodatni motiv svim igračima i ljudima u klubu. Cijelom klubu je to motiv da se dignu na noge. Jer kako u zadnje dvije godine nema prodaje igrača od 20 ili 30 milijuna eura jasno je kako je sad nastup u Ligi prvaka prioritet i to mora svima biti velika motivacija. Vjerojatno će igrači dobiti i velike premije, kao što smo mi dobivali nekad. Ali s druge strane, iskreno, kad si na terenu ne misliš na novce. Igraš za grb Dinama, igraš za veliki klub, igraš za svoj ponos. Nema ljepšeg nego kad se igra Liga prvaka, tako da ne sumnjam da će svaki igrač dati sve od sebe u uzvratu.”

Uzvrat se igra na umjetnoj travi. Koliko to može utjecati na igru?

“Iskreno da vam kažem, nema tu neke velike razlike. Zašto? Ti se jedan tjedan ranije lako navikneš na umjetnu travu. Naravno, njima će biti lakše jer oni stalno igraju na toj podlozi, ali s druge strane svi mi smo nekad igrali na umjetnoj travi. Od 11 igrača koji sad igraju u Dinamu, vjerojatno je njih devet kroz cijelu omladinsku školu igralo na umjetnoj travi. Tako da ne možemo se sad vaditi s izjavama tipa: ‘A to je umjetna trava, to je drugačije, ovo-ono’. Pitam ja vas, kako je njima jučer bilo na maksimirskoj travi? Na terenu igraju 11 na 11. Tko ima više volje, tko ima bolji karakter, tko se više trudi, taj će pobijediti i to je to. Ukratko, mislim da je Dinamo puno bolja momčad od Vikinga.”

Bio si miljenik navijača. Atmosfera na Maksimiru bila je sjajna, vidio si i proslavu 40 godina Bad Blue Boysa?

“Da, 40 godina je već prošlo… Naravno, navijači su bili sjajni i meni – kad sam nosio dres Dinama – to je uvijek bio vjetar u leđa. Obožavao sam igrati pred punim Maksimirom – pun Sjever, Zapad i Istok. Ja sam imao priliku i čast igrati dok je Istok još postojao. Uvijek ću pamtiti utakmice protiv Real Madrida i Villarreala kad je stadion bio pun do kraja. Čudo od atmosfere!. Mogu reći da nema ljepšeg nego kad je pun stadion, kad imaš takvo navijanje iza sebe i to je ono što sam uvijek govorio – to ti je 12. igrač, vjetar u leđa. Nadam se da će i naši navijači ići tamo u Norvešku, da će se biti velika podrška igračima i da će se čuti njihovo navijanje na stadionu Vikinga.”

Dinamu je najbitnije da igra u Europi

Očekuješ li neke promjene u sastavu?

” Posljednja informacija je da će Stojković igrati. To je igrač koji radi razliku na terenu, igrač koji ti da zadnji pas, koji vidi ono što drugi ne vide. Ja sam uvijek govorio: Mali je fenomenalan! Ali trener Kovačević je tu da vidi što i kako. Ima i dosta dobrih igrača na klupi. Vratio se Kačavenda u formu i jako dobro mu ide otkako se vratio iz ozljede tako da se nadam da će trener sa svojim stručnim stožerom naći rješenje za taj problem. I još nešto. Oršić se već dokazao u Europi i on je za Dinamo pravo pojačanje. Mislim da je dovoljno samo da on stoji na terenu i kada se nađe u situaciji zabit će gol, čak i na kratko da ga staviš. On uvijek ima neko dobro rješenje, neki dobar centaršut Jako mi se sviđa i Vinlöf, mali je motoričan, trebao mu je samo kontinuitet. Mislim da njemu treba još nekoliko utakmica u nogama, da igra konstantno i da dobije samopouzdanje. Mislim da je pravo pojačanje, pravi bek za Dinamo.”

Poruka za kraj. Neće biti tragedija čak i ako se ne izbori Liga prvaka?

“Dinamu je najbitnije igrati u Europi, bila to Liga prvaka ili Europska liga. Ali mislim da bi bilo najljepše za sve – i za klub, i za navijače, i za igrače – da uspijemo izboriti Ligu prvaka i da se oprostimo svi zajedno od Maksimira, jer to će biti zadnja godina Dinama u Europi na ovom starom Maksimiru. I daj Bože da se ubrzo možemo radovati novom, modernom stadionu na Maksimiru. “