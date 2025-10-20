Hrvatska nakon deset godina opet ima suca u Ligi prvaka

Podijeli :

Hrvatska će opet imati suca u Ligi prvaka.

Igor Pajač u srijedu će suditi u Ligi prvaka utakmicu Athletic Bilbao – Qarabag. To će biti prvi put od rujna 2015. godine da hrvatski sudac vodi utakmicu u najelitnijem europskom natjecanju.

Zadnji Hrvat koji je sudio u Ligi prvaka bio je Ivan Bebek u rujnu 2015. na utakmici Reala i Šahtara u skupini na Santiago Bernabeuu.

Pomoćnici Pajaču bit će Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Zdenko Lovrić će biti četvrti sudac, dok će VAR biti Ivan Bebek, a njegov pomoćnik Fedayi San.

Bebek i San će dan prije iz VAR sobe pratiti utakmicu Barcelone i Olympiacosa, samo sa zamijenjenim ulogama, Bebek će biti AVAR.

Još će hrvatskih sudaca ovog tjedna biti aktivno na međunarodnoj sceni, Dario Bel bit će glavni sudac, Ivan Janić i Kristijan Novosel pomoćni suci, Duje Strukan četvrti sudac, Mario Zebec VAR, a Fran Jović AVAR na utakmici Konferencijske lige između Racinga i Jagiellonije 23. listopada. Dan prije Patrik Kolarić bit će glavni sudac, a pomoćni suci Luka Pajić i Ivan Starčević na utakmici Lige prvaka mladih između Sportinga i Marseillea.