Henry: Ne volim Real, ali sad sam madridista! Odbijam pričati o proslavi, dosta je bilo

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Napeta je i žestoka bila prva utakmica nokaut faze Lige prvaka između Benfice i Real Madrida u Lisabonu, a gosti su slavili s minimalnih 1:0.

U 50. minuti Vinicius Junior je majstorskim potezom, s 15-ak metara iskosa, pogodio suprotni kut za vodstvo Reala i nakon toga su uslijedile dramatične scene na stadionu. Opet je u središtu pozornosti bio Brazilac Vinicius Junior koji je svojim karakterističnim plesom proslavljao pogodak što je posve uznemirilo domaće navijače, ali i igrače.

Vinicius je dotrčao do suca Francoisa Letexiera i Argentinca Gianlucu Prestiannija optužio za rasistički napad. Kako je poručio i Realovac Aurelien Tchouameni, navodno je Prestianni nazvao Viniciusa “majmunom“.

Nakon utakmice situaciju je komentirao legendarni Francuz Thierry Henry.

“Mogu se poistovjetiti s onim što Vinicius prolazi. To mi se dogodilo puno puta i toliko sam pričao o tome nakon utakmica.

Tada bi me optuživali da tražim isprike. U takvim situacijama osjećaš se usamljeno jer je tvoja riječ protiv onog koji te rasistički uvrijedio. Posebno sada, kada ne znamo što je Prestianni rekao, jer je bio jako ‘hrabar’, pa je stavio majicu preko usta kako ne bi vidjeli što je rekao.

Međutim, Vinijeva reakcija govori mi da se tu dogodilo nešto što nije dobro. Vini može reći svoju stranu priče, ali ja sam uvjeren da nam Prestianni neće reći što je doista rekao jer sam vidio kada mu Mbappé govori da je rasist, da mu on odgovara kako nije rekao ništa. To nije istina”, rekao je Henry u CBS-ovom studiju.

Henry je onda zastao i rekao:

“Mi smo u 2026. godini, ali još uvijek nakon utakmice moramo govoriti o ovome, a ne o briljantnom golu koji je Vinicius postigao. Sada govore da je on sve započeo provokativnom proslavom gola. Briga me za to. Utakmica nije prekinuta zbog Viniciusove proslave, nego zbog onog što je Prestianni navodno rekao.

Ne želim uopće pričati o proslavi. Odbijam to. Prestianni, što si rekao? Samo to me zanima. Vinijev gol nije prekinuo utakmicu, nego me digao sa stolice. To je ono što želim vidjeti. Ne želim vidjeti ono što radi Prestianni. Dosta je bilo.”

A onda je za kraj ‘zakucao’:

“Ne volim Real, ali večeras sam madridista. Nema veze koji dres Vinicius nosi. Sada želim vidjeti što će oko ovoga napraviti Uefin predsjednik Aleksander Čeferin i ostale face tamo. Svi oni šalju poruke, ali što će doista napraviti oko ovoga? U nogometu je puno glumaca.”