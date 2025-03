Henry je presudio: ‘Svaka čast Harryju Kaneu i Mohamedu Salahu, ali moj favorit za Zlatnu loptu je…’

Podijeli :

Photo by Samuel Carreno by Guliver images

Legendarni francuski napadač Thierry Henry istaknuo je svog favorita za osvajanje Zlatne lopte, nagrade za najboljeg nogometaša svijeta.

Prema njegovom mišljenju, to je Raphinha, 28-godišnji krilni napadač Barcelone i brazilske reprezentacije. Raphinha je u 41 nastupu postigao 27 pogodaka i upisao 19 asistencija, a briljirao je i u osmini finala Lige prvaka. U prvom susretu s Benficom postigao je jedini pogodak za pobjedu Barcelone, dok je u uzvratu na Camp Nou bio ključni igrač – zabio je dva gola i upisao asistenciju u trijumfu 3:1.

Henry, stručni analitičar CBS-ove emisije Golazo, objasnio je zašto je upravo Brazilac njegov favorit za Zlatnu loptu:

“Svaka čast Harryju Kaneu i Mohamedu Salahu, ali moj favorit za Zlatnu loptu je Raphinha. On je u Ligi prvaka zabio 11 golova, a to je fantastičan učinak, pogotovo kada uzmemo u obzir da ne izvodi penale. Nema ništa loše u golovima s bijele točke, jer i to treba znati, ali kada uspoređujemo napadače sa sličnim učinkom, prednost treba dati onome tko postiže golove iz igre. Moram govoriti o njemu jer je Raphinha kompletan napadač. Nije dovoljno samo zabijati – važno je raditi presing, igrati obranu i pomagati svom beku. Raphinha ima sve to!”

Raphinha je u Barcelonu stigao u ljeto 2022. iz Leedsa za 58 milijuna eura, a od tada je za katalonski klub upisao 128 nastupa, postigao 47 golova i podijelio 44 asistencije. Transfermarkt mu trenutno procjenjuje vrijednost na 80 milijuna eura, a ako nastavi u ovom ritmu, mogla bi još rasti.