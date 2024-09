Halilhodžić o Dinamu protiv Bayerna: ‘To je rezultat koji će ostaviti dubok trag’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Brojni komentari na račun teškog poraza Dinama od Bayerna 9:2 stigli su i od Vahida Halilhodžića.

Legendarni stručnjak utakmicu na Allianz Areni nije gledao, ali je za Net.hr ovako prokomentirao težak debakl Jakirovićeve momčadi u Bavarskoj.

“Kad sam pogledao rezultat… Nevjerojatno je što se to dogodilo. Ne smije to Dinamo sebi dozvoliti.”

Plavima sada slijedi Monaco u Zagrebu, a onda gostovanje u Salzburgu.

“To je druga razina. Međutim, ipak razina u kojoj si ti zaslužio da budeš. Kad igraš takve utakmice, trebaš se pripremiti za to. Što se to dogodilo, kako je ekipa pripremljena, ne mogu komentirati, ali to je rezultat koji će ostaviti dubok trag. Nažalost, negativan u daljnjem natjecanju. Što prije treba napraviti jedan podvig da bi se to izbrisao taj poraz koji se jako boli. Da se povrati povjerenje, da ne nastane neka panika. Jer primiti devet golova. To je velika katastrofa zagrebačkog Dinama”, poručio je i zaključio:

“Kako se dogodilo da jedna ekipa na tom nivou u tako važnoj utakmici primi devet golova. Je li to psihološki, je li to manja kvaliteta, jesu li se prepali? Treba se tu napraviti dobra analiza i svi vidjeti odakle je to. To je kolektivna greška koje koja mora biti objašnjena. Ne može se prijeći preko toga sramotnog poraza.”